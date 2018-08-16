"Силою внесли до зали!" В суді у справі Януковича розгорівся скандал

В Оболонському районному суді Києва 16 серпня під час засідання у справі щодо держзради президента-втікача Віктора Януковича розгорівся скандал між його адвокатами. Призначеного державою правозахисника Юрія Рябовола намагалися не пустити до зали засідань найняті підсудним платні адвокати.

Зокрема Віталій Сердюк заявив, що його підзахисний нібито відмовився від Рябовала і тому захищати Януковича йому не можна, пише видання "Цензор.нет". За словами платного адвоката, призначений державою правозахисник нібито діє в інтересах Генпрокуратури.

Сердюк разом з іще кількома платними адвокатами викликали до суду поліцію і кричали, що проти їхнього підзахисного чиниться злочин. Вони блокували вхід до зали засідання суду і не давали Рябоволу пройти. Судовим приставам в результаті довелося буквально проштовхувати його у двері.

Адвоката Рябовола посадили поруч із приставами "Цензор.нет"

Віталій Сердюк також заявив, що потрапив до зали проти власної волі, бо він намагався не пустити "нелегітимного", на його думку, правозахисника.

"Начальник поліції Оболонського району діяв за наказом і силою втягував сюди адвоката! Це злочин, за який рано чи пізно всі будуть покарані!" - кричав Сердюк.

Протягом декількох годин адвокати Януковича саботували засідання, кричали, перебивали прокурорів і суддів і вимагали заслухати по Skype показання свідка, екс-прем'єра України Миколи Азарова.

Замість цього прокурори почали читати дебатну промову, а адвокати намагалися їх перекричати. Також вони продовжували нападки на Рябовола і вимагали видалити його із залу засідань.

Судді кілька разів оголошували перерви, однак досягти консенсусу з захисниками президента-втікача не вдалося.

Станом на 13:45 повноцінне судове засідання не розпочалося. Сам Рябовол попросив три місяці на ознайомлення зі справою, однак прокурори йому відповіли, що 20 днів буде цілком достатньо.

Судді також заявили, що участь у процесі Рябовола є повністю законною і не відмовилися починати слухання без присутності призначеного державою адвоката.

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Нагадаємо, що Віктору Януковичу інкримінують державну зраду, пособництво у веденні агресивної війни і у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

Як писав OBOZREVATEL, 1 серпня адвокати Януковича вкотре зірвали початок дебатів у справі щодо держзради. За день до цього вони заявили про відвід суддів і прокурорів і залишили судове засідання, оголосивши бойкот.