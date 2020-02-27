Головна Новини
27 лютого • оновлено в 18:45
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Силове повернення Донбасу зараз неможливе – боєць ООС

Читати матеріал російською

Повернення окупованих територій Донбасу силовим шляхом у нинішніх умовах неможливе.

Про це заявив в ефірі ObozTV учасник Операції об'єднаних сил, військовослужбовець Сергій Дорошенко, коментуючи результати останнього соцопитування – силовий варіант вирішення конфлікту на Донбасі підтримали 20% українців.

Новини
"Мають бути готові": в РНБО заговорили про силовий сценарій України на Донбасі

Дорошенко уточнив, що опитування проводилося серед цивільного населення.

"Нехай ці люди не обманюються. Не знаю, де проводився цей опитування, серед цивільних чи військових... Серед цивільних? Ну вони просто нічого не розуміють у військових питаннях. Поки там стоять російські війська, поки армійські корпуси перебувають під командуванням Росії, жодного силового повернення бути не може", – пояснив боєць.

"Існують певні співвідношення між тими, хто наступає, і тими, хто обороняється, та ще безліч умов... Наразі сам народ не готовий, щоб такі дії були проведені", – наголосив він.

Новини
Ветеран АТО відкинув ідею Сивохи про переговори з Донбасом: "З бурятами і чеченцями?"

На його думку, чинне загострення на Донбасі обумовлене політичними мотивами.

"Мені здається, вони (Росія. – Ред.) зрозуміли, що президент (України. – Ред.) в питаннях війни не досить стійкий. І мені здається, їм потрібні всі ці наші жертви, щоб він (Володимир Зеленський. – Ред.) був більш поступливим", – припустив Дорошенко.

Він зазначив, що артилерійські обстріли позицій ВСУ з боку ОРДЛО тривають: "На нашій ділянці не так інтенсивно, але поодинокі спроби вразити наші позиції – є".

Боєць ООС заявив, що силовий сценарій на Донбасі зараз неможливий

Боєць ООС заявив, що силовий сценарій на Донбасі зараз неможливий

facebook.com/pressjfo.news

Як писав OBOZREVATEL, в ході соціологічного опитування, проведеного 13-17 лютого Центром Разумкова, більшість українців висловилися проти "особливого статусу" для Донбасу. При цьому "силовий сценарій" повернення окупованих РФ територій підтримали тільки 20% респондентів, 56% виступили проти цього.

Чергова хвиля загострень на Донбасі почалася з 18 лютого, коли збройні формування РФ спробували прорватися через лінію розмежування і розв'язали масштабні бої біля Золотого.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 16:00 на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Наталія Глазова
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
війна ОРДЛО ООС
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
5
11
Смішно
7
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Не все психически нездоровы а Украине.Много,но не все.Всех больных-на Галиину.Сделать там диспансер.Европейский.С европейскими врачами.Остальный вдохнуть спокойно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Столяр Олександр
Столяр Олександр
Все правильно! Никакого силового возврата! Пусть и дальше варятся в своем соку, а россия пусть содержит ОРДЛО и дальше, а нам спешить некуда. К тому же за это на россию наложены санкции, вот пусть и сидят под ними. Тем более что санкции им только на пользу... У нас будут потери? Да, как не прискорбно-будут. Другого не дано. Тем более что служат и воюют контрактники, это их работа...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Юг Руси
Юг Руси
Зрадник! Вперёд и в бой! Шо значат "российские войска" для пыдаргов? За пару дней до Красной Площади "дойдёте"! ))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги