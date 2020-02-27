Повернення окупованих територій Донбасу силовим шляхом у нинішніх умовах неможливе.

Про це заявив в ефірі ObozTV учасник Операції об'єднаних сил, військовослужбовець Сергій Дорошенко, коментуючи результати останнього соцопитування – силовий варіант вирішення конфлікту на Донбасі підтримали 20% українців.

Дорошенко уточнив, що опитування проводилося серед цивільного населення.

"Нехай ці люди не обманюються. Не знаю, де проводився цей опитування, серед цивільних чи військових... Серед цивільних? Ну вони просто нічого не розуміють у військових питаннях. Поки там стоять російські війська, поки армійські корпуси перебувають під командуванням Росії, жодного силового повернення бути не може", – пояснив боєць.

"Існують певні співвідношення між тими, хто наступає, і тими, хто обороняється, та ще безліч умов... Наразі сам народ не готовий, щоб такі дії були проведені", – наголосив він.

На його думку, чинне загострення на Донбасі обумовлене політичними мотивами.

"Мені здається, вони (Росія. – Ред.) зрозуміли, що президент (України. – Ред.) в питаннях війни не досить стійкий. І мені здається, їм потрібні всі ці наші жертви, щоб він (Володимир Зеленський. – Ред.) був більш поступливим", – припустив Дорошенко.

Він зазначив, що артилерійські обстріли позицій ВСУ з боку ОРДЛО тривають: "На нашій ділянці не так інтенсивно, але поодинокі спроби вразити наші позиції – є".

Боєць ООС заявив, що силовий сценарій на Донбасі зараз неможливий facebook.com/pressjfo.news

Як писав OBOZREVATEL, в ході соціологічного опитування, проведеного 13-17 лютого Центром Разумкова, більшість українців висловилися проти "особливого статусу" для Донбасу. При цьому "силовий сценарій" повернення окупованих РФ територій підтримали тільки 20% респондентів, 56% виступили проти цього.

Чергова хвиля загострень на Донбасі почалася з 18 лютого, коли збройні формування РФ спробували прорватися через лінію розмежування і розв'язали масштабні бої біля Золотого.

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