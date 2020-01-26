Іранські військові три дні приховували від президента Хасана Рухані правду про збитий літак МАУ Boeing 737.

Як передає The New York Times, дізнавшись, що по лайнеру вдарили ракетами, Рухані був в люті, вимагав розповісти про це світу, і погрожував, що в іншому випадку піде у відставку.

Журналісти з'ясували раніше невідомі факти, поспілкувавшись з іранськими дипломатами, колишніми і діючими чиновниками, а також з високопоставленими членами КВІР і людьми, близькими до верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї.

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Літак збили без дозволу?

Центральне командування протиповітряної оборони випустило попередження про те, що військові літаки США злетіли з ОАЕ і крилаті ракети прямували в бік Ірану.

Офіцер на ракетній пусковій установці поруч з аеропортом почув це попередження. Однак потім надійшло повідомлення про хибну тривогу. Уже його військовий не почув.

Коли офіцер помітив український літак, то попросив дозволу на удар. Однак зв'язатися з командуванням він не зміг через невідомі проблем з зв'язком. В результаті він випустив дві ракети з інтервалом менше 30 секунд.

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Допитували годинами

Після трагедії був створений секретний слідчий комітет, до якого увійшли представники аерокосмічних сил, гвардії, ППО, розвідки та кіберекспертов. Офіцерів, які були причетні до катастрофи, ізолювали. Їм наказали ні з ким не розмовляти. Після цього проводилися багатогодинні допити.

Комітет вивчив дані з аеропорту, траєкторії польоту, радіолокаційних мереж. Також розглядали версію про те, що Ізраїль або США могли зламати систему оборони Ірану, заглушити радари і зв'язок. Але від цієї версії відмовилися, тому що "людська помилка означала меншу ганьбу, ніж злом іранської оборонної системи ворогом".

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Рухані був в люті

Через три для після трагедії, коли Канада, США і Британія вже встигли заявити про ракетний удар, офіційний представник іранського уряду Алі Рабії назвав цю версію брехнею.

Через кілька годин, після всіх допитів і аналізу даних, про помилку розповіли президенту Хасану Рухані. Дізнавшись правду, він був злим, зажадавши негайно зізнатися у всьому світу і взяти відповідальність за помилку.

Військові не хотіли цього робити, побоюючись ще більшої дестабілізації в Ірані. Рухані пригрозив, що піде у відставку, і все ж в результаті "дотиснув" військових.

Самого Рабію пізніше бачили в сльозах. "Все брехня. Все це брехня. Що мені робити? Я втратив свою честь", – говорив він.

Від Рухані приховували правду про авіакатастрофу

Як писав OBOZREVATEL, в рамках розслідування аварії Boeing 737, збитого ракетами, до Києва 21 січня прибули представники Організації цивільної авіації Ірану на чолі з уповноваженим з розслідування.

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