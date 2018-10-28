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Сили ООС закликали жителів Донбасу не виходити на вулицю: що намічається

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Командування Об'єднаних сил закликає жителів Краматорська не залишати без необхідності будинки 31 жовтня і 1 листопада.

Про це повідомляє прес-служба ООС в Facebook. Відзначається, що в ці дні будуть проводитися антитерористичні дії.

"У зв'язку з проведенням 31 жовтня і 1 листопада превентивних заходів з протидії терористичним і диверсійних загрозам в Краматорську, командування Об'єднаних сил закликає жителів міста, не залишати без необхідності свої будинки, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухово-небезпечними речовинами тощо", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи атакували сили ООС з мінометів, були втрати.

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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Одна мразь кацапская гавкает в комментах! Шо, шакалы - команда фас от хозяина прилетела?
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1
1
Рысин Алексей
Рысин Алексей
Что случилось , пьяные хиборги с оружием бухают в кабаках города ?
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7
3
Файбер Моня
Файбер Моня
Народ Донбасса видит, что майдановский оккупационный режим, который почуял свою неминуемую гибель, готовит волну репрессий и террора против мирного населения. Так называемые "зачистки", фильтрационные пункты и концентрационные лагеря скоро станут ужасной реальностью для русскоязычных граждан Украины.
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12
7
2 из 3 ответов | показать все
Файбер Моня
Файбер Моня
андрюшко, у тебя, я смотрю, богатый опыт.. Ты хоть успевал заверещать "а мэнэ за що?"
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3
0
Днепр Андрей
Днепр Андрей
Что, чМоня-обосрался?! Так беги говно вытряхни!
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4
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