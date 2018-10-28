Сили ООС закликали жителів Донбасу не виходити на вулицю: що намічається

Командування Об'єднаних сил закликає жителів Краматорська не залишати без необхідності будинки 31 жовтня і 1 листопада.

Про це повідомляє прес-служба ООС в Facebook. Відзначається, що в ці дні будуть проводитися антитерористичні дії.

"У зв'язку з проведенням 31 жовтня і 1 листопада превентивних заходів з протидії терористичним і диверсійних загрозам в Краматорську, командування Об'єднаних сил закликає жителів міста, не залишати без необхідності свої будинки, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухово-небезпечними речовинами тощо", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи атакували сили ООС з мінометів, були втрати.