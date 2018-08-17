Сили ООС відбили зухвалі атаки терористів на Донбасі: свіжі дані

На Донбасі 16 серпня терористи 30 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, зокрема п'ять разів із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Відзначено також застосування реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" і мінометів калібром 120 та 82 мм, повідомляє прес-центр ООС.

Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новозванівки, Світлодарська, Луганського, Новгородського, Красногорівки, Мар'їнки, Новотроїцького, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного і Широкиного. Поряд із цим противник обстріляв із "Градів" і 120-мм мінометів захисників Світлодарська, а з мінометів калібром 82 мм - захисників Кримського, Луганського та Новгородського.

За даними розвідки, двоє окупантів отримали поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що найближчим часом українські військові можуть піти на штурм, щоб звільнити окуповані території Донецької та Луганської областей.