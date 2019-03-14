Сили ООС на Донбасі збили безпілотник терористів: опубліковані фото

У зоні Операції об'єднаних сил на Донбасі українські захисники збили безпілотний літальний апарат окупантів.
Незважаючи на весняне перемир'я, квадрокоптер "Фантом-4" був запущений терористами з метою уточнення побудови системи оборони українських підрозділів на Маріупольському напрямку, повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook.
Збитий безпілотник
Facebook штабу ООС
Збитий безпілотник
Facebook штабу ООС
"Завдяки злагодженим діям спостерігачів і розрахунків чергових вогневих засобів, розвідувальне завдання повітряного шпигуна було достроково припинене на підльоті до позицій підрозділів Об'єднаних сил у районі Водяного", — йдеться в повідомленні.
Збитий БПЛА переданий фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення зібраної апаратом інформації, зокрема й про колишніх власників.
Збитий безпілотник
Facebook штабу ООС
Збитий безпілотник
Facebook штабу ООС
Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 березня військовослужбовці батальйонної тактичної групи полку спецпризначення "Азов" Національної гвардії також збили БПЛА типу "Елерон" російських окупаційних військ на Донбасі.
Ще один безпілотник противника типу "Орлан-10" був збитий українськими військовими 4 березня.
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