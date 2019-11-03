Сили ООС на Донбасі обстріляли зі забороненої зброї: є поранені

У суботу, 2 листопада, терористи "Л/ДНР" 15 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Вони використовували проти підрозділів Об'єднаних сил заборонену зброю: міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю, повідомили у штабі ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник зробив 6 обстрілів: поблизу Новогригорівки, біля Авдіївки, неподалів Талаківки, двічі неподалік Водяного на Приазов'і та поблизу Павлополя.

Війна на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" терористи скоїли 9 обстрілів: біля Новозванівки, тричі неподалік Новолуганського, двічі поблизу Хутора Вільного, неподалік Луганського, поблизу Шумів і Зайцевого.

Поранення в результаті обстрілу "Л/ДНР" отримали двоє військовослужбовців ООС. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 28 жовтня, в село Золоте-4 Луганської області прибула поліція, яка нібито має намір виселити бійців "Нацкорпусу" з населеного пункту.

Також раніше повідомлялося про те, що ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її в супроводі поліції з Золотого-4. Наступного же дня, 28 жовтня, лідер "Нацкорпусу" в Золотому Денис Янтар заявив, що зброя у добровольців залишилася, незважаючи на заяви прес-служби МВС.

Після розведення військ біля Станиці Луганської та Золотого аналогічна процедура мала відбутися в районі населеного пункту Петровське. Але після обстрілу з боку терористів "ДНР" українська сторона виступила з жорсткою заявою.

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