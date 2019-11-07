Війна за незалежність: з'явилися тривожні новини з Донбасу

У районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі від початку доби до 12:30 години 7 листопада російсько-окупаційні війська двічі обстріляли оборонні позиції ЗСУ.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони України полковник Максим Праута, передає пресслужба відомства. За його словами, обидва обстріли почалися приблизно о 5-й ранку.

Зокрема на Луганському напрямку з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру противник протягом пів години вів вогонь по опорних пунктах підрозділів ОС у районі Кримського

Війна на Донбасі Укрінформ

Водночас на Донецькому напрямку окупанти довго обстрілювали позиції українських військових біля Водяного. Зокрема із забороненого Мінськими домовленостями озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У результаті обстрілів, зауважив Праута, цієї доби одного бійця зі складу Об'єднаних сил із пораненням доправлено до військового мобільного госпіталю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи "ДНР" опублікували у мережі відео, на якому зафіксовано ракетний удар із їхнього боку по позиціях Збройних сил України. Окупанти здійснили його, коли захисники України будували бліндаж.

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