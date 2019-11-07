Головна Новини
7 листопада • оновлено в 15:28
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Війна за незалежність: з'явилися тривожні новини з Донбасу

1.9т Читати матеріал російською

У районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі від початку доби до 12:30 години 7 листопада російсько-окупаційні війська двічі обстріляли оборонні позиції ЗСУ.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони України полковник Максим Праута, передає пресслужба відомства. За його словами, обидва обстріли почалися приблизно о 5-й ранку.

Зокрема на Луганському напрямку з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру противник протягом пів години вів вогонь по опорних пунктах підрозділів ОС у районі Кримського

Новини
Запустили проти окупантів: ЗСУ провернули на Донбасі хитрий трюк

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Укрінформ

Водночас на Донецькому напрямку окупанти довго обстрілювали позиції українських військових біля Водяного. Зокрема із забороненого Мінськими домовленостями озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У результаті обстрілів, зауважив Праута, цієї доби одного бійця зі складу Об'єднаних сил із пораненням доправлено до військового мобільного госпіталю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи "ДНР" опублікували у мережі відео, на якому зафіксовано ракетний удар із їхнього боку по позиціях Збройних сил України. Окупанти здійснили його, коли захисники України будували бліндаж.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Міністерство оборони України Збройні сили України терористи "ДНР"
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
10
47
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Внимание!!!На "Обозе" работают кремлевские тролли. Все остальные комментарии удаляются.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Очень, очень тревожно. Ждем сообщений от генераллисимуса Штефана (Штирлица) о чудовищных потерях в рядах российских войск.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Mega Death
Mega Death
Вчера же свежий борт с обрубками киборгов в Киев прилетел)) Шо опять?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки