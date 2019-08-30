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"Сидять в СІЗО!" Адвокат росіян заявив про перенесення дати обміну полоненими

3.3т Читати матеріал російською

Росіян, яких готують до обміну на громадян України, все ще залишаються в СІЗО.

Про це в п'ятницю, 30 серпня заявив адвокат росіян Валентин Рибін, передає ТАСС.

"Полонені сидять на базі та в СІЗО. Мені поки не відомо, що вони сьогодні взагалі рухаються на обмін", – зазначив юрист.

Адвокат додав, що імовірно обмін відбудеться у вівторок, 3 вересня.

Нагадаємо, що колишні українські військові, які перешили на сторону Росії, потрапили в список з обміну між Україною і РФ. Крім Максима Одінцова і Олександра Баранова, серед можливих учасників обміну називають Євгена Мефьодова, Ігоря Кімаковського та Руслана Беджієва. Також в обмінному списку знаходиться екс-боєць "Беркута" Олександр Саттаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч п'ятниці, 30 серпня, між Україною і Росією відбувся обмін полоненими.

Відомо, що утримувані раніше в Росії моряки вже приїхали до Києва в рамках російсько-українського обміну полоненими.

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Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
Теги
військовополонені полонені моряки
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Ш. Олег
Ш. Олег
Наверное, нужно, всё же, дождаться официальных подтверждений. А то пока информация крайне противоречива - каждый суслик хочет быть первым, кто сообщил сенсацию, и пишет всё, что слышит. А услышать можно много чего.
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