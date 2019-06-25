Сидів за групове зґвалтування: спливли шокуючі факти про підозрюваного в катастрофі MH17

Українець Леонід "Крот" Харченко, якого Bellingcat назвала серед головних підозрюваних у катастрофі літака Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі, був засуджений за групове зґвалтування.

Про це в ефірі проекту "Донбас. Реалії" розповів керівник апарату глави Служби безпеки України Ігор Гуськов. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У 1987 році, в грудні, йому на той момент було лише 15 років, він був затриманий за ч. 3 ст. 117 Кримінального кодексу УРСР. Якщо не полінуватися і підняти цю статтю, то вона зовсім "тухла". Це зґвалтування групою осіб. Більше того, він отримав термін, коли йому було 16 років, засуджений на п'ять років. І три роки провів у місцях позбавлення волі в місті Дубно Рівненської області", – поділився подробицями Гуськов.

Леонід Харченко

За даними СБУ, Харченка умовно-достроково звільнили 24 травня 1991 року – на один рік і сім місяців раніше встановленого терміну.

При цьому, зараз він перебуває в розшуку за ч. 1 ст. 341 і ч. 5 ст. 260 Кримінального кодексу України – захоплення державних органів влади та створення незаконних збройних формувань, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Леонід Харченко Скріншот із відео

Гуськов також спростував дані про те, що Харченко міг загинути. "Це не перший випадок, коли терористи з того боку або їх близьке оточення поширюють таку інформацію – про загибель або смерть. Харченко віддав би зараз все, щоб його сліди загубилися. Насправді та інформація, яка є у Служби безпеки України, не дозволяє говорити про те, що він мертвий, – пояснив він.

Відзначимо, сам Харченко називає себе "підполковником, начальником 2-го відділу розвідуправління республіканської гвардії "ДНР". За даними міжнародної слідчої групи, він координував транспортування "Бука", з якого і був збитий Boeing.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.

Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, по якому перевозили установку.

Bellingcat назвала імена підозрюваних у справі авіакатастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі.

Один із підозрюваних Сергій "Хмурий" Дубинський відреагував на звинувачення, відхрестившись від причетності.

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