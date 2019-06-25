ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Сидів за групове зґвалтування: спливли шокуючі факти про підозрюваного в катастрофі MH17

1.1тЧитати матеріал російською

Українець Леонід "Крот" Харченко, якого Bellingcat назвала серед головних підозрюваних у катастрофі літака Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі, був засуджений за групове зґвалтування.

Про це в ефірі проекту "Донбас. Реалії" розповів керівник апарату глави Служби безпеки України Ігор Гуськов. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У 1987 році, в грудні, йому на той момент було лише 15 років, він був затриманий за ч. 3 ст. 117 Кримінального кодексу УРСР. Якщо не полінуватися і підняти цю статтю, то вона зовсім "тухла". Це зґвалтування групою осіб. Більше того, він отримав термін, коли йому було 16 років, засуджений на п'ять років. І три роки провів у місцях позбавлення волі в місті Дубно Рівненської області", – поділився подробицями Гуськов.

Новини
Катастрофа MH17 на Донбасі: в мережі спливла викриваюча Росію переписка

Леонід Харченко

Леонід Харченко

За даними СБУ, Харченка умовно-достроково звільнили 24 травня 1991 року – на один рік і сім місяців раніше встановленого терміну.

При цьому, зараз він перебуває в розшуку за ч. 1 ст. 341 і ч. 5 ст. 260 Кримінального кодексу України – захоплення державних органів влади та створення незаконних збройних формувань, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Леонід Харченко

Леонід Харченко

Скріншот із відео

Гуськов також спростував дані про те, що Харченко міг загинути. "Це не перший випадок, коли терористи з того боку або їх близьке оточення поширюють таку інформацію про загибель або смерть. Харченко віддав би зараз все, щоб його сліди загубилися. Насправді та інформація, яка є у Служби безпеки України, не дозволяє говорити про те, що він мертвий, – пояснив він.

Відзначимо, сам Харченко називає себе "підполковником, начальником 2-го відділу розвідуправління республіканської гвардії "ДНР". За даними міжнародної слідчої групи, він координував транспортування "Бука", з якого і був збитий Boeing.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.

  • Міжнародна слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.

  • Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, по якому перевозили установку.

  • Bellingcat назвала імена підозрюваних у справі авіакатастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі.

  • Один із підозрюваних Сергій "Хмурий" Дубинський відреагував на звинувачення, відхрестившись від причетності.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "На Донбасі збитий Boeing-777" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Україна
Тег
Авіакатастрофа
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
россия террорист! Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel