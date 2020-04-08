Сидів в укритті з покривалом: з'явилися подробиці замаху на "Мультика" в Миколаєві

Стрілок, який скоїв замах на миколаївського кримінального авторитета Михайла Тітова ("Мультика") перед нападом переховувався в укритті з покривалом.

"Притулок" знайшли на технічному поверсі будівлі, біля якої стріляли в Тиіова. Про це "Новинам-N" розповів адвокат Сергій Войченко.

Юрист додав, що нападника помітили перехожі, але описати ніхто його не зміг, так він був у масці.

Замах на Михайла Тітова

"Близькі та друзі Михайла Миколайовича (Тітова – Ред.) зібрали фонд, щоб була можливість заплатити людям за інформацію, яка б могла сприяти розкриттю злочину. Можливо, у водіїв збереглися якісь відеозаписи. На сьогоднішній день, поліція думає, що стрілок був один. Потрібно враховувати, що карантин також сприяв вчиненню злочину, тому що злочинець перебував у медичній масці і це не викликало ні в кого ніяких підозр. І навіть ті, хто його бачив, то розпізнати будь-які прикмети не зміг, так як він в масці", – розповів Войченко.

Попередньо, стрілком був чоловік міцної статури, зріст близько 170 см. На ньому була кепка, медична маска, а в руках він ніс спортивну сумку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 квітня в Миколаєві пострілом в голову поранили Михайла Тітова, який також відомий в кримінальному світі як "Мультик".

При цьому правоохоронці розглядають п'ять основних версій замаху на Тітова.

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