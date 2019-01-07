''Сидів попереду'': подробиці трагічної смерті сина українського дипломата

У смертельній аварії під Тернополем за участю фури і легкового автомобіля, яка сталася в п'ятницю, 4 січня, загинув син українського дипломата Павла Працюка — 11-річний Михайло.

"Він загинув в автокатастрофі, повертаючись із чергового тренування з футболу", — повідомляється на офіційній сторінці посольства України в Туреччині в Facebook.

За інформацією видання "20 хвилин", загиблий хлопчик — гравець команди U-12 КУ "ДЮСШ із футболу та інших ігрових видів спорту". Був воротарем, мріяв про спортивну кар'єру.

Новини Юні українські футболісти потрапили в потрійну ДТП

ДТП під Тернополем te.20minut.ua

"Міша сидів попереду. Він був високого зросту, тому вже мав право зайняти сусіднє з водієм сидіння. Загинув і водій — Валерій Мельницький. Він часто привозив дітей на тренування, бував у Тернополі часто, це пов'язано з роботою. Його син і ще один хлопчик сиділи ззаду, на момент аварії саме спали. Слава Богу, що вони залишилися живі", — цитує видання слова тренера хлопчика Романа Курдупеля.

ДТП під Тернополем te.20minut.ua

ДТП під Тернополем te.20minut.ua

ДТП під Тернополем te.20minut.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Львівщині у неділю, 6 січня, в результаті ДТП загинула неповнолітня дівчинка. Ще шестеро учасників аварії, зокрема троє дітей, доставлені в лікарню.