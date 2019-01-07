''Сидів попереду'': подробиці трагічної смерті сина українського дипломата

У смертельній аварії під Тернополем за участю фури і легкового автомобіля, яка сталася в п'ятницю, 4 січня, загинув син українського дипломата Павла Працюка — 11-річний Михайло.
"Він загинув в автокатастрофі, повертаючись із чергового тренування з футболу", — повідомляється на офіційній сторінці посольства України в Туреччині в Facebook.
За інформацією видання "20 хвилин", загиблий хлопчик — гравець команди U-12 КУ "ДЮСШ із футболу та інших ігрових видів спорту". Був воротарем, мріяв про спортивну кар'єру.
ДТП під Тернополем
te.20minut.ua
"Міша сидів попереду. Він був високого зросту, тому вже мав право зайняти сусіднє з водієм сидіння. Загинув і водій — Валерій Мельницький. Він часто привозив дітей на тренування, бував у Тернополі часто, це пов'язано з роботою. Його син і ще один хлопчик сиділи ззаду, на момент аварії саме спали. Слава Богу, що вони залишилися живі", — цитує видання слова тренера хлопчика Романа Курдупеля.
ДТП під Тернополем
te.20minut.ua
ДТП під Тернополем
te.20minut.ua
ДТП під Тернополем
te.20minut.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Львівщині у неділю, 6 січня, в результаті ДТП загинула неповнолітня дівчинка. Ще шестеро учасників аварії, зокрема троє дітей, доставлені в лікарню.