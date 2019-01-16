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''Сидить на шиї у бабусі'': військового прокурора звинуватили у корупції

1.9тЧитати матеріал російською

Військовий прокурор Віталій Опанасенко прописаний у невеликій квартирі, але водночас фактично проживає у маєтку під Києвом.

Про це у Facebook повідомив журналіст Василь Крутчак. Він зазначив, що маєток, як і дорогий автомобіль Infiniti FX37s, за документами належать його бабусі Катерині Вербило.

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"У декларації зазначено, що він проживає разом із бабусею і мамкою у квартирі загальною площею 60,51 кв. м, хоча 83-річна бабуся має власний маєток загальною площею 323,8 кв. м під Києвом, а саме у селі Віта-Поштова, вулиця Вишнева, 27. Будинок розташований у красивому місці. Довгий триметровий паркан відділяє будинок від лісу", – розповів він.

Журналіст додав, що біля будинку розташоване обладнання, яке не особливо підходить для життя пенсіонерки.

"На фото, де зображений паркан, у кадр не потрапили перекладина та бруси. Це є підтвердженням того, що бабуся веде активно-спортивний спосіб життя. На величезному дворі також розташовані баскетбольний щит і двоє воріт для міні футболу. Тобто, можна зробити висновок, що військовий прокурор Віталька Опанасенко сидить на шиї у своєї 83-річної бабусі Каті", – підкреслив Крутчак.

Він додав, що цим фактом має зайнятися НАБУ.

Військовий прокурор Віталій Опанасенко

Військовий прокурор Віталій Опанасенко

Facebook

Особняк під Києвом

Особняк під Києвом

Facebook

Особняк під Києвом

Особняк під Києвом

Facebook

Особняк під Києвом

Особняк під Києвом

Facebook

Особняк під Києвом

Особняк під Києвом

Facebook

''Сидить на шиї у бабусі'': військового прокурора звинуватили у корупції

Facebook

''Сидить на шиї у бабусі'': військового прокурора звинуватили у корупції

Facebook

''Сидить на шиї у бабусі'': військового прокурора звинуватили у корупції

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший заступник прокурора Волинської області Ігор Цюприк влаштував ДТП у Києві.

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