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Олександр Кітраль
Олександр Кітраль
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Сидіння розлетілися по салону: на яких автобусах возять українців

20.8тЧитати новину російською

Дорожньо-транспортні пригоди з масовою загибеллю людей давно стали для України лихом національного масштабу. Особливо цинічно за цих умов виглядає позиція деяких перевізників, які заради вигоди готові ризикувати життями людей.

Масштабне ДТП на Львівщині 23 травня, яке забрало життя шістьох людей, не тільки продемонструвало черговий жах "війни" на дорогах. Аварія показала, в яких небезпечних автобусах возять українців. Під час розслідування з'ясувалося, що в результаті зіткнення Mercedes Sprinter з вантажівкою, сидіння в салоні буса були вирвані "з м'ясом".

Про це OBOZREVATEL розповів заступник начальника відділу оформлення ДТП ГУ Нацполіції у Львівській області Михайло Таратула. "Сидіння в салоні мікроавтобуса були вирвані і відкинуті вперед", - зазначив він.

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ДТП у Львівській області

ДСНС Львівщини

Наразі поліція проводить ряд експертиз, які мають відповісти зокрема на питання: чи відповідали кріплення пасажирських сидінь встановленим нормам.

У поліції нашим журналістам повідомили, що ідентифікувати тіла загиблих в ДТП під Львовом було складно, оскільки трупи були сильно понівечені. Можливо, жертв було б менше, якби сидіння були якісно закріплені відповідно до норм експлуатації транспортного засобу.

Орієнтовна схема ДТП у Львівській області

ДТП у Львівській області

ГУ НП Львівщини

Зазначимо, що українські перевізники раніше широко користувалися послугами встановлення пасажирських сидінь у вантажні мікроавтобуси, які приганяли з-за кордону. "Переоборудка" коштує дешевше, ніж купувати пасажирський бус. Законодавство дозволяє подібні маніпуляції, головне, щоб транспорт відповідав встановленим законом нормам. За цим стежать у поліції, розповів нашим журналістам Таратула. Втім, наскільки якісно кріплять ті самі сидіння у салоні вантажного буса, за його словами, інше питання.

Вантажний бус, переобладнаний під пасажирський

Наші журналісти зв'язалися з працівником одного зі столичних підприємств, яке займається ремонтом автобусів. За словами нашого співрозмовника, до якості сидіння і його кріплення є ряд вимог.

"Сидіння аби які ставити не можна. Так, крісло у вертикальному положенні має витримувати силу удару вагою 800 кг. Також ніжки повинні кріпитися болтами класу міцності не менше 8,8 (застосовуються у машинобудуванні. - Ред.). При цьому всі складові повинні бути сертифіковані. Але цих вимог дотримувалися не скрізь. Багато хто ставив дешеві крісла, які кріпилися болтами класу 5,8, купленими де-небудь на ринку. Власника не хвилює, що, економлячи, він ставить під загрозу життя пасажирів", - розповів експерт.

Вантажний бус, переобладнаний під пасажирський

Випадки, коли під час ДТП в маршрутці складаються або злітають крісла, в Україні не поодинокі. Біля Вільнянська Запорізької області лоб в лоб зіткнулися ВАЗ і пасажирський мікроавтобус. Водій і пасажир легковика загинули, а 19 пасажирів маршрутки отримали травми. На фото з місця аварії чітко видно, що в бусі від удару склалися крісла.

У салоні маршрутки склалися крісла

061.ua

На трасі Київ-Одеса сталася страшна ДТП, в якій загинула відома журналістка Стася Рафал. Бус, в якому перебувала дівчина, врізався у вантажівку, в результаті пасажирка разом із кріслом вилетіла на дорогу.

Бус, в якому їхала журналістка

Зазначимо, що порушення норм щодо встановлення пасажирських сидінь - лише частина "гріхів" перевізників. Деякі дозволяють собі випускати в рейс несправні автобуси.

Показовий випадок стався на трасі біля села Нові Обіходи Немирівського району Вінницької області у 2015 році, де перекинувся автобус. У результаті загинули троє людей. Судом було встановлено, що транспортний засіб відправили у рейс із несправною ходовою частиною. У підсумку механік, відповідальний за ремонт, отримав три роки умовно, а водій автобуса був засуджений на п'ять років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Україні зроблено для скорочення кількості ДТП .

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Автор
Олександр КітральОлександр Кітраль
Теми
ЕксклюзивВійна на дорогах
Місце
Україна
Об'єкти
криміналДТПавто
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Роман
Роман
Якщо вже пан Кітраль підняв проблему переобладнаних автобусів, то краще б спробував розібратись чому так є. Замість нього я це опишу. 1. Спринтера прижились на наших дорогах через свою надійність, економічність, простоту ремонту та витривалість. Як виглядає спринтер в 20 років я знаю. Що залишиться з Богдана за 20 років уявити важко. 2. Завезти в Україну нормальні, якісні автобуси з-за кордону неможливо через величезні податки при розмитненні. 3. Все створено для того щоб наш Гарант і невелике коло осіб отримували надприбутки з продажу автобусів Богдан, Еталон і т.д., якими заполонили Україну. Ці автобуси, якщо так можна назвати неякісні, гниють за короткий час, важкі в обслуговуванні та неекономічні. Зрештою ви всі знаєте що собою являє автобус Богдан. Ось ці теми варто було б висвітлювати Кітралю і його подібним
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Роман
Роман
4. Дана стаття написана людиною, яка мало тямить в тих проблемах про які пише в статті. Більше того непан Кітраль пробує маніпулювати нашою думкою, починаючи з ДТП за участю ВАНТАЖНИХ машин, закінчує «проблемою» прикріплення крісел саме в переобладнаних автобусах. Тепер ми можемо прослідкувати головну думку, яку продажний Кітраль хотів до нас донести, - «вся проблема в переобладнаних маршрутках». Іншими словами просування вітчизняних автобусобудівників – «Богдан», «Еталон», та китайців. Нагадаю, що власником концерну «Богдан», як пишуть, є наш Гарант. Якщо вже пан Кітраль підняв проблему переобладнаних автобусів, то краще б спробував розібратись чому так є. Замість нього я це опишу.
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Роман
Роман
1. 23 травня сталась масштабна ДТП за участю вантажівки та ВАНТАЖНОГО Спринтера. Повторю вантажного, можливо вантажо-пасажирського, але точно не автобуса. З якого перепою автор - пан Кітраль визначив, що вантажний спринтер без вікон являється саме автобусом тільки йому відомо. 2. Переобладнання вантажних бусів в автобуси в Україні заборонено, якщо не помиляюсь, з 2008 року. Пан Кітраль мав би поцікавитись цим перед тим, як писати замовні матеріали. 3. Як бачимо далі навязується думка, що як би крісла були прикріпленні краще, а саме тими болтами а не тими, то жертв можна було б уникнути. Але вся проблема, що автобуси переобладнані, а не вітчизняного виробництва.. Ага… Можна подумати, що якщо б Стасю Рафал викинуло на дорогу без крісла – вона б вижила. Олександр Кітраль виявляється є експертом в машинобудуванні, та розслідуванні причин ДТП.
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