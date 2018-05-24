Сидіння розлетілися по салону: на яких автобусах возять українців

Дорожньо-транспортні пригоди з масовою загибеллю людей давно стали для України лихом національного масштабу. Особливо цинічно за цих умов виглядає позиція деяких перевізників, які заради вигоди готові ризикувати життями людей.

Масштабне ДТП на Львівщині 23 травня, яке забрало життя шістьох людей, не тільки продемонструвало черговий жах "війни" на дорогах. Аварія показала, в яких небезпечних автобусах возять українців. Під час розслідування з'ясувалося, що в результаті зіткнення Mercedes Sprinter з вантажівкою, сидіння в салоні буса були вирвані "з м'ясом".

Про це OBOZREVATEL розповів заступник начальника відділу оформлення ДТП ГУ Нацполіції у Львівській області Михайло Таратула. "Сидіння в салоні мікроавтобуса були вирвані і відкинуті вперед", - зазначив він.

ДТП у Львівській області ДСНС Львівщини

Наразі поліція проводить ряд експертиз, які мають відповісти зокрема на питання: чи відповідали кріплення пасажирських сидінь встановленим нормам.

У поліції нашим журналістам повідомили, що ідентифікувати тіла загиблих в ДТП під Львовом було складно, оскільки трупи були сильно понівечені. Можливо, жертв було б менше, якби сидіння були якісно закріплені відповідно до норм експлуатації транспортного засобу.

Орієнтовна схема ДТП у Львівській області

ДТП у Львівській області ГУ НП Львівщини

Зазначимо, що українські перевізники раніше широко користувалися послугами встановлення пасажирських сидінь у вантажні мікроавтобуси, які приганяли з-за кордону. "Переоборудка" коштує дешевше, ніж купувати пасажирський бус. Законодавство дозволяє подібні маніпуляції, головне, щоб транспорт відповідав встановленим законом нормам. За цим стежать у поліції, розповів нашим журналістам Таратула. Втім, наскільки якісно кріплять ті самі сидіння у салоні вантажного буса, за його словами, інше питання.

Вантажний бус, переобладнаний під пасажирський

Наші журналісти зв'язалися з працівником одного зі столичних підприємств, яке займається ремонтом автобусів. За словами нашого співрозмовника, до якості сидіння і його кріплення є ряд вимог.

"Сидіння аби які ставити не можна. Так, крісло у вертикальному положенні має витримувати силу удару вагою 800 кг. Також ніжки повинні кріпитися болтами класу міцності не менше 8,8 (застосовуються у машинобудуванні. - Ред.). При цьому всі складові повинні бути сертифіковані. Але цих вимог дотримувалися не скрізь. Багато хто ставив дешеві крісла, які кріпилися болтами класу 5,8, купленими де-небудь на ринку. Власника не хвилює, що, економлячи, він ставить під загрозу життя пасажирів", - розповів експерт.

Вантажний бус, переобладнаний під пасажирський

Випадки, коли під час ДТП в маршрутці складаються або злітають крісла, в Україні не поодинокі. Біля Вільнянська Запорізької області лоб в лоб зіткнулися ВАЗ і пасажирський мікроавтобус. Водій і пасажир легковика загинули, а 19 пасажирів маршрутки отримали травми. На фото з місця аварії чітко видно, що в бусі від удару склалися крісла.

У салоні маршрутки склалися крісла 061.ua

На трасі Київ-Одеса сталася страшна ДТП, в якій загинула відома журналістка Стася Рафал. Бус, в якому перебувала дівчина, врізався у вантажівку, в результаті пасажирка разом із кріслом вилетіла на дорогу.

Бус, в якому їхала журналістка

Зазначимо, що порушення норм щодо встановлення пасажирських сидінь - лише частина "гріхів" перевізників. Деякі дозволяють собі випускати в рейс несправні автобуси.

Показовий випадок стався на трасі біля села Нові Обіходи Немирівського району Вінницької області у 2015 році, де перекинувся автобус. У результаті загинули троє людей. Судом було встановлено, що транспортний засіб відправили у рейс із несправною ходовою частиною. У підсумку механік, відповідальний за ремонт, отримав три роки умовно, а водій автобуса був засуджений на п'ять років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Україні зроблено для скорочення кількості ДТП .