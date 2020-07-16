Швеція займеться питанням Криму після того, як очолить ОБСЄ, – заступник глави МЗС

Кирило Лютий Розслідування 01:39, 17.07.2020

Швеція під час головування в ОБСЄ в 2021 році в питанні врегулювання конфлікту в Україні буде розглядати війну на Донбасі разом з російською окупацією Криму.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Швеції Роберт Ридберг під час презентації пріоритетів Шведського головування на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 16 липня, передає "Укрінформ".

"Найбільш кричущим та недавнім викликом європейському порядку безпеки є те, що тут у Відні часто називають як "криза в та навколо України" або ж, скоріш, як це було описано під час Щорічної конференції з огляду питань безпеки в червні, "події стосовно України". Будучи головою, ми продовжуватимемо спиратися на зусилля наших попередників у пошуку стійкого політичного врегулювання конфлікту відповідно до принципів та зобов'язань ОБСЄ", – розповів він.

Рідберг додав, що "це має бути на основі повної поваги суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, тобто, включно з Кримом і Севастополем".

Заступник голови МЗС Швеції відзначив важливе значення в цьому плані роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, Тристоронньої контактної групи і тісної співпраці з Нормандським форматом.

Як писав OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен підтримав повернення до порядку денного конференції лідерів країн Східного партнерства питання про анексію Криму.

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