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Швеція видворяє українку, яка втратила ногу в теракті у Стокгольмі

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Міграційна служба Швеції відмовила у продовженні дозволу на проживання українці, яка вижила під час теракту у Стокгольмі у квітні 2017 року, але втратила ногу.

Як пише видання Aftonbladet, в день теракту 38-річна українка Ірина прийшла до торгового центру Ahlens за покупками і потрапила під колеса вантажівки, що в'їхала в пішоходів, передає "Європейська правда".

Жінка провела в лікарні три тижні, за цей час їй зробили кілька операцій, проте не змогли врятувати праву ногу. У лікарні Ірину відвідав прем'єр Швеції Стефан Левен, пообіцявши, що "все буде добре".

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Aftonbladet

Після цього українка більше року жила у Стокгольмі разом із донькою. У неї був тимчасовий вид на проживання, оскільки вона була свідком у справі терориста Рахмата Акилова, який скоїв наїзд на пішоходів.

Нещодавно Міграційна служба Швеція відмовила Ірині в постійному дозволі на проживання, аргументувавши своє рішення тим, що українка не в змозі подбати про себе, тому має їхати додому по медичну допомогу та підтримку друзів і родичів.

Aftonbladet

Aftonbladet

Міграційна служба вважає, що потрібна Ірині медична допомога і реабілітація доступні в Україні і рішення про видворення її з країни не суперечить Європейській конвенції з прав людини.

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Наразі у Ірини та її дочки є два тижні, щоб добровільно покинути Швецію. Однак вона збирається оскаржити рішення Міграційної служби, хоча апеляція може зайняти кілька місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті теракту у Стокгольмі загинули 5 осіб, ще 15 отримали поранення. Громадянин Узбекистану Рахмат Акилов, який визнав свою провину у скоєнні злочину, був засуджений до довічного ув'язнення.

Читайте всі новини по темі "Теракт у Стокгольмі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Теракт у Стокгольмі
Місце
Швеція
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