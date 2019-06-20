Шукають дві доби: в Одесі показали фото ще однієї зниклої дівчинки

В Одесі зникла 15-річна Альбіна Канівська, вона вирушила гуляти 18 червня і додому не повернулася.

Правоохоронці ведуть пошуки, повідомляє пресслужба ГУ НП в Одеській області.

Прикмети: на вигляд 15 років, зріст 170 см, середньої статури, слов'янської зовнішності, волосся русяве, під лівим оком невелика родимка. Була одягнена в джинсові шорти, темно-синю футболку з малюнком капелюха в сіточку на животі.

Всіх, хто має якусь інформацію про місцеперебування зниклої дівчинки, просять звертатися за телефоном (048) 779-42-52 або на спецлінію "102".

Як писав OBOZREVATEL:

13 червня в Іванівському районі Одеської області зникла 11-річна Даша Лук'яненко. У четвер дівчинка пішла на заняття в танцювальний гурток і зникла дорогою туди.

Дівчинку цілодобово шукали півтисячі осіб: поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери, водолази і пілоти.

19 червня в населеному пункті Іванівка Одеської області знайшли тіло зниклої Даші. Воно перебувало у вигрібній ямі будинку односельчанина вбитої, 22-річного хлопця. Він став головним підозрюваним.

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