Шукав жертву: під Черкасами на кладовищі знайшли труп жінки. Фото і відео

У селищі Драбів Черкаської області поліція затримала чоловіка, який підозрюється у жорстокому вбивстві жінки. Зловмисник зізнався, що стежив за жертвою.

До правоохоронців звернулася місцева жителька, яка повідомила, що її дочка пішла прибрати могили родичів на кладовищі і не повернулася. Про це повідомили в прес-службі ГУНП Черкащини (для перегляду відео, проскролльте вниз).

Під час пошуків поліцейські знайшли на цвинтарі закривавлений одяг, а незабаром виявили і труп самої жінки: її тіло лежало на одній з могил, прикрите бур'яном.

Вбивство в Драбові Черкаської області

В ході оперативних заходів правоохоронці встановили підозрюваного. Ним виявився місцевий мешканець, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Чоловік зізнався, що напередодні свого дня народження він вирішив добути грошей "у незаконний спосіб".

"Для цього він придбав еластичні бинти та рукавички, після чого став ходити по селищу, в пошуках жертви. Побачивши жінку, яка йшла в сторону цвинтаря, чоловік пішов за нею. Переконавшись, що навколо нікого немає, зловмисник напав на потерпілу, побив її і задушив. Після цього зняв з неї прикраси, роздягнув, а тіло сховав", – повідомили у відомстві.

Вбивство в Драбові Черкаської області

Вбивство в Драбові Черкаської області

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Вбивство в Драбові Черкаської області Google. Maps

У поліції зазначили, що під час обшуку в домоволодінні підозрюваного вилучили еластичні бинти, рукавички, одяг і взуття зі слідами крові.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 115 ч. 2 п. 6 Кримінального кодексу України (вбивство). Санкція – від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкаській області чоловік намагався вбити двох дітей. Свого рідного 3-річного сина зловмисник кинув у колодязь, а нерідний дочки 2009 року народження завдав ножові поранення

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