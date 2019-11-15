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15 листопада • оновлено в 16:13
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Шукав Інтерпол: на Одещині спіймали іноземця в рясі

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В Одеській області в пункті пропуску "Нові Трояни" на кордоні з Молдовою при в'їзді в Україну прикордонники затримали громадянина Боснії і Герцеговини, який був одягнений у рясу.

Було встановлено, що 44-річного чоловіка в церковному одязі розшукує Інтерпол за запитом Сербії. Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України (щоб подивитися фото, проскролльте сторінку до кінця).

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Прикордонники повідомили про затриманого в Українське бюро Інтерполу та передали його співробітникам Національної поліції.

Прикордонники затримали порушника в рясі

Прикордонники затримали порушника в рясі

Держприкордонслужба

Прикордонники затримали порушника в рясі

Прикордонники затримали порушника в рясі

Держприкордонслужба

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму "священики" затримали журналістів через фото. Інцидент стався в Севастополі з Віктором Ядухою і Надією Ісаєвої біля храму в ім'я святих преподобномучеників Олександра Пересвіту та Андрія Ослябі РПЦ.

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Автор
Михайло Бардін Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси Державна прикордонна служба України
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