Шукав Інтерпол: на Одещині спіймали іноземця в рясі

В Одеській області в пункті пропуску "Нові Трояни" на кордоні з Молдовою при в'їзді в Україну прикордонники затримали громадянина Боснії і Герцеговини, який був одягнений у рясу.

Було встановлено, що 44-річного чоловіка в церковному одязі розшукує Інтерпол за запитом Сербії. Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України (щоб подивитися фото, проскролльте сторінку до кінця).

Прикордонники повідомили про затриманого в Українське бюро Інтерполу та передали його співробітникам Національної поліції.

Прикордонники затримали порушника в рясі Держприкордонслужба

Прикордонники затримали порушника в рясі Держприкордонслужба

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму "священики" затримали журналістів через фото. Інцидент стався в Севастополі з Віктором Ядухою і Надією Ісаєвої біля храму в ім'я святих преподобномучеників Олександра Пересвіту та Андрія Ослябі РПЦ.

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