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Шукав чоловіка для сексу: СБУ вирахувала гея-"ДНРівця". Фото

1.3тЧитати матеріал російською

Росіянина Олександра Курочкіна з Красноярська, який воював у рядах бойовиків "Л/ДНР", викрили в непристойній поведінці в мережі.

Підтверджуючу інформацію опублікувала контррозвідка Служби безпеки України в рамках спільного проекту з ТСН. Чоловік постив фото свого статевого органу і шукав партнера-чоловіка.

"Цього разу спецслужби натрапили на майора повітряно-десантних військ Російської Федерації. Майор Курочкін Олександр, колишній командир батальйону в складі 2-го "армійського корпусу" окупаційних військ РФ (Луганська область). Використовував позивний "Урал" і прізвище прикриття – "Кірєєв", – розповіли в розвідці.

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Шукав чоловіка для сексу: СБУ вирахувала гея-"ДНРівця". Фото

ТСН

Як з'ясувалося, офіцер, який одружений і має двох дітей, активно шукав собі сексуального партнера-чоловіка в мережі. За словами контррозвідки, цього разу Курочкін "залетів" масштабно. У його електронній пошті і соціальних мережах "хакери-доброзичливці" знайшли ряд пікантних фотографій.

Так, терорист "Л/ДНР" завів собі акаунт на сайті альтернативних сексуальних меншин, прикриваючись псевдонімом Alex Krit. На своїй сторінці Курочкін публікував фотографії статевого органу в різних ракурсах і цікавився чоловіками.

Шукав чоловіка для сексу: СБУ вирахувала гея-"ДНРівця". Фото

Скріншот

Шукав чоловіка для сексу: СБУ вирахувала гея-"ДНРівця". Фото

Скріншот

Відзначається, що раніше він мав погану славу серед товаришів по службі, однак пробився завдяки зв'язкам батька в Генштабі РФ. На окупований Донбас він прибув у серпні 2016 року, проте був відкликаний через скандальну поведінку, пиятику і крадіжки палива.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Донецькій області викрили співробітника прокуратури-"перевертня", який співпрацював із терористами "ДНР".

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ДНРСБУНовини Росії
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