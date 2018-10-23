Шукали з вересня: у Франції вбили українця

У Франції загинув уродженець Тернопільської області Василь Штанграт, який поїхав за кордон на заробітки.

Про це повідомляє сайт "0352". Ззначається, що українець виїхав ще влітку 2018 року і влаштувався на будівництво у Парижі. Оселився у місті Бонде.

У вересні в соцмережах з'явилася інформація, що Штанграт зник. У різних групах були організовані пошуки українця. 2 жовтня, за даними видання, стало відомо, що чоловіка знайшли вбитим.

Повідомляється, що правоохоронці не розкривають версії злочину, а також подробиці. Рідні Штанграта хочуть повернути його тіло на батьківщину, щоб поховати, для чого вже зібрали кошти на транспортування.

Штанграт Василь Романович народився у с. Стінка Бучацького району Тернопільської області. У листопаді йому мало виповнитися 30 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 вересня у Москві загинув 39-річний громадянин України, впавши під поїзд.