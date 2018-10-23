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Шукали з вересня: у Франції вбили українця

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У Франції загинув уродженець Тернопільської області Василь Штанграт, який поїхав за кордон на заробітки.

Про це повідомляє сайт "0352". Ззначається, що українець виїхав ще влітку 2018 року і влаштувався на будівництво у Парижі. Оселився у місті Бонде.

У вересні в соцмережах з'явилася інформація, що Штанграт зник. У різних групах були організовані пошуки українця. 2 жовтня, за даними видання, стало відомо, що чоловіка знайшли вбитим.

Шукали з вересня: у Франції вбили українця
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Повідомляється, що правоохоронці не розкривають версії злочину, а також подробиці. Рідні Штанграта хочуть повернути його тіло на батьківщину, щоб поховати, для чого вже зібрали кошти на транспортування.

Штанграт Василь Романович народився у с. Стінка Бучацького району Тернопільської області. У листопаді йому мало виповнитися 30 років.

Шукали з вересня: у Франції вбили українця
Шукали з вересня: у Франції вбили українця
Шукали з вересня: у Франції вбили українця
Шукали з вересня: у Франції вбили українця

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 вересня у Москві загинув 39-річний громадянин України, впавши під поїзд.

Місце
ФранціяПариж
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Vitkovsky Natalia
Vitkovsky Natalia
В Стрие на зап. прекрасный новый завод. Подвозка, общежитие, питание бесплатно, 8 часов рабочий день, оплачиваемый перерыв. В белых халатах. Кажется, долларов 300 зарплата. Может, и больше. Нет смысла в Польшу ехать. Женщина была на клубнике, пахали с утра до ночи, душа нет, по 20 чел в комнате. Обещали 550, заплатили 150. Она еле выдержала 1.5 месяца рабства. А теперь в стрие работает - очень довольна. Надо в западной искать. Не помню, где там еще есть и другие предприятия. Новые. Хорошие условия. Только фирмы о них не говорят, т.к. зарабатывают на гастарбайтерах. Можно начать с 7-8 тыс., показать себя.
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Свинарылых Мышебрат
Свинарылых Мышебрат
Vitkovsky Natalia, ну зато это эта клубника в Перми по 150р за кг. пущай батрачат
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Этот погиб,там дядька в 59 лет в Польше повесился после того как упал на стpойке.Жалко,конечно,Дома блядь козлы все позакpывали,или в нацисты-или в полицаи.Или в могилу на Донецк.Пиздец.А если он человек поpядочный да с pуками.?Куда податься.?Заебали козлы.Когда блядь Алексея Поpошенко или Александpа Авакова куда нить гастаpбайтеpом напpавят,как большинство укpаинских мужиков,
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Крикнул про славу Украине коренному населению-арабам?
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