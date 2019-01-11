Шукали п'ять годин: у Польщі трагічно загинув український моряк

У Польщі в Балтійському морі загинув український моряк.

Чоловік випав за борт товарного судна. Рятувальники більше п'яти годин шукали українця, повідомляє "Польське радіо".

"На Балтиці неподалік Владиславово на півночі Польщі протягом понад п'яти годин тривала рятувально-пошукова операція після того, як український моряк одного з товарних судів, які там проходили, впав у море", – йдеться у повідомленні.

Загиблого моряка шукали судна Морської служби пошуку і порятунку, вертоліт, Водна волонтерська служба швидкої допомоги і прикордонники.

Корабель у морі Pixabay

Пошуково-рятувальну операцію проводили в акваторії в межах п'яти морських миль від узбережжя у районах Пуцької і Гданської заток. Пошуки припинили приблизно о 7-ій ранку. Рятувальники відзвітували, що шанси знайти українського моряка живим близькі до нуля. Особисті дані про загиблого українця не повідомлялися.

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