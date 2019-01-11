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Шукали п'ять годин: у Польщі трагічно загинув український моряк

1.5тЧитати матеріал російською

У Польщі в Балтійському морі загинув український моряк.

Чоловік випав за борт товарного судна. Рятувальники більше п'яти годин шукали українця, повідомляє "Польське радіо".

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"На Балтиці неподалік Владиславово на півночі Польщі протягом понад п'яти годин тривала рятувально-пошукова операція після того, як український моряк одного з товарних судів, які там проходили, впав у море", – йдеться у повідомленні.

Загиблого моряка шукали судна Морської служби пошуку і порятунку, вертоліт, Водна волонтерська служба швидкої допомоги і прикордонники.

Корабель у морі

Корабель у морі

Pixabay

Пошуково-рятувальну операцію проводили в акваторії в межах п'яти морських миль від узбережжя у районах Пуцької і Гданської заток. Пошуки припинили приблизно о 7-ій ранку. Рятувальники відзвітували, що шанси знайти українського моряка живим близькі до нуля. Особисті дані про загиблого українця не повідомлялися.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що український журналіст розбився у ДТП в Польщі.

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Польща
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Международными правилами спасения на море предусмотрены минимум 72 часа на операцию по поиску и спасению людей. После этого принимается решение о прекращении операции. А почему в этом случае искали всего 5 часов кто-нибудь знает?
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