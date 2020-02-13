"Схуд на 30 кг!" З'явилися тривожні новини про українця-в'язня Кремля

Незаконно засуджений до 9,5 року позбавлення волі провідник із Рівного Сергій Бугайчук, який чекає вручення вироку та апеляції у СІЗО в Брянській області Росії, поскаржився на неналежні умови утримання та погіршення стану здоров’я.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Подробиці про стан українця, показавши фото листа від нього, вона написала на своїй сторінці у Facebok.

"Громадянин України скаржиться на постійний моральний тиск з боку співкамерників через його національну приналежність, а також на погану якість харчування", – зауважила дипломатка.

Провідник із Рівного Сергій Бугайчук незаконно засуджений до 9,5 року тюрми в Росії

У своєму листі українець написав, що в його камері взагалі недотримані вимоги санітарно-гігієнічних норм утримання, а також площі з розрахунком на одну особу. Крім цього, відсутня примусова вентиляція повітря і гаряче водопостачання.

Водночас уповноважена ВРУ підкреслила, що навіть після її звернення, адміністрація пенітенціарної установи так і не надала йому необхідної медичної допомоги.

"Сергій Бугайчук за час перебування у місцях несвободи на території РФ схуд на 30 кілограмів. У нього з'явився біль у правому боці та проблеми з серцем, а шкіра по всьому тілу вражена грибковими захворюваннями", – зауважила Денісова.

Лист українця-в’язня Кремля Facebok/Людмила Денісова

З цими словами вони звернулася до Уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою відновити права незаконно засудженого – забезпечити належні умови тримання, сприяти в проведенні повного медичного обстеження та надання кваліфікованої лікарської допомоги відповідно до міжнародних стандартів.

Лист українця-в’язня Кремля Facebok/Людмила Денісова

"Закликаю представників міжнародних правозахисних організацій та дипломатичного корпусу України сприяти відновленню порушених прав громадянина України. Та спільно змусити країну-окупанта дотримуватися міжнародних стандартів прав людини", – підсумувала Денісова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, провідника з Рівного Сергія Бугайчука затримали у липні 2018 року на вокзалі в Москві – за сумнівним звинуваченням у продажу зброї.

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