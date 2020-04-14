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14 квітня • оновлено в 21:52
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Штурмував Майдан: Бутусов розкрив подробиці про затриманого генерала СБУ

1.3т
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Затриманий за держзраду генерал-майор Служби безпеки України Валерій Шайтанов брав участь в штурмі Будинку профспілок на Майдані в 2014 році.

Про це в своїй статті на "Цензор.НЕТ" ще в 2015 році написав журналіст Юрій Бутусов. За його даними, Шайтанов був відсторонений від командування спецпідрозділом "Альфа", тому що відмовився атакувати блокпости бойовиків в Слов'янську в 2014 році.

Затримання Валерія Шайтанова

Затримання Валерія Шайтанова

СБУ

Він зазначив, що в квітні 2014 року Шайтанов, будучи в званні полковника, обіймав посаду заступника командира "Альфи" Володимира Човганюка. Один з офіцерів тоді заявив, що вони обидва саботують накази командування і не дозволили стріляти по терористах, які оточили місто.

За даними журналіста, в тому ж місяці Човганюк і Шайтанов направили кількох офіцерів в Слов'янськ для зустрічі з ватажком терористів Ігорем Гіркіним (Стрєлков), але ніяких заходів щодо його захоплення не вжили. 26 квітня командування "Альфи" відправило трьох офіцерів в Горлівку, щоб захопити іншого ватажка бойовиків Ігоря Безлера, але операція провалилася і групу взяли в полон. Тоді офіцери, які потрапили в полон, заявили, що їх здали зрадники.

Пізніше Човганюку і Шайтанову наказали атакувати блокпости бойовиків навколо Слов'янська, але, як зазначає Бутусов, цей наказ командування "Альфи" знову відмовилося виконувати. Після цього оперативний штаб на чолі з в. о. президента Олександром Турчиновим звільнив обох.

У травні 2014 року голова тимчасової слідчої комісії Верховної ради з розслідування злочинів на Майдані Геннадій Москаль розповів, що у СБУ був план із зачистки Революції Гідності. Виявилося, що в лютому 2014 року Шайтанов командував однією з груп СБУ і МВС, яка штурмувала Будинок профспілок на Майдані.

Під час штурму і подальшої пожежі троє майданівців отримали поранення і згоріли живцем. Ще кілька людей загинули від вогнепальних поранень біля Будинку профспілок.

У серпні 2015 року тодішня влада присвоїла Шайтанову звання генерал-майора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ 14 квітня затримала генерал-майора спецслужби Валерія Шайтанова за підозрою держзраді і здійсненні терактів в Україні, в тому числі підготовці вбивства добровольця Адама Осмаєва. Відзначається, що він був завербований Росією.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Юрій Бутусов
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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Куни Чан
Куни Чан
Ахахах, там же хим лабо.ратория по производству взр.ывчатки была, ахахаха, им все еще байки про студентов рассказывают, ахахаха))))) вот что значит тер.рор взял власть))))
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