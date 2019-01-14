Штурмувати і виселяти: ветеран АТО запропонував радикально вирішити питання Донбасу

Тільки повноцінний штурм окупованого Донбасу силами ЗСУ може закінчити війну. Домовлятися з ворогом не потрібно.
Таку думку в програмі "Бурчук LIVE" на ObozTV висловив ветеран АТО Віталій Аверін. За його словами, мінські угоди, "хлібні" і новорічні перемир'я з терористами ні до чого не приведуть.
"Треба закінчувати вже цю війну. А те, що скажуть, що росіяни знову вклиняться і не вийде... Та вийде! У нас армія сильна", – запевнив Аверін.
Вирішити ж питання з проросійськими настроями в ОРДЛО після перемоги над терористами дуже просто, вважає ветеран. Необхідно просто вивезти звідти всіх фанатів "русского міра".
"Ті люди, які там знаходяться, їх треба відправляти... та хоч на Мадагаскар. Тому що правильно говорив мій командир, який сам з Донецька: ось він прийде в якийсь заклад, вже у себе вдома, в Донецьку, а за сусіднім столиком буде сидіти цей ополченець, або фанат "русского міра", – пояснив він.
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