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Штурмувати і виселяти: ветеран АТО запропонував радикально вирішити питання Донбасу

2.4тЧитати матеріал російською

Тільки повноцінний штурм окупованого Донбасу силами ЗСУ може закінчити війну. Домовлятися з ворогом не потрібно.

Таку думку в програмі "Бурчук LIVE" на ObozTV висловив ветеран АТО Віталій Аверін. За його словами, мінські угоди, "хлібні" і новорічні перемир'я з терористами ні до чого не приведуть.

"Треба закінчувати вже цю війну. А те, що скажуть, що росіяни знову вклиняться і не вийде... Та вийде! У нас армія сильна", – запевнив Аверін.

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Вирішити ж питання з проросійськими настроями в ОРДЛО після перемоги над терористами дуже просто, вважає ветеран. Необхідно просто вивезти звідти всіх фанатів "русского міра".

Штурмувати і виселяти: ветеран АТО запропонував радикально вирішити питання Донбасу

"Ті люди, які там знаходяться, їх треба відправляти... та хоч на Мадагаскар. Тому що правильно говорив мій командир, який сам з Донецька: ось він прийде в якийсь заклад, вже у себе вдома, в Донецьку, а за сусіднім столиком буде сидіти цей ополченець, або фанат "русского міра", – пояснив він.

Раніше в ефірі ObozTV:

Шоу "Бурчук LIVE" дивіться щодня по буднях з 15:30 до 17:30 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVБурчук LIVEВійна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Віталій Аверін
Місце
Україна
Теги
УкраїнаРосіяНовини ЛНРНовини ДНРНовини ДонбасуАТОООСвійнаконфлікт
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Фантазии ентого стратега воплощаться тогда, когда Украине не будет чем платить кредиты и будет надобно Украину разделить на несколько государств....а там взятки гладки...валить будут на не существующую Украину и попередникiв!
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Упоротые жаждут крови
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Армия сильная??Появился хоть один самолёт??Ах...вы всех в форму переодели...)))))
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Andreevski Andrey, они б/ушку нестираную от НАТО получили
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