"Агромарс" через суд довів неправомірність претензій Держспоживслужби

В Україні все більших масштабів набувають втрати фермерів внаслідок епідемії африканської чуми свиней. Все частіше з'являються повідомлення про отруєння дітей в дитсадках, школах і санаторіях. Все більше новин стосуються неякісних, а то і зовсім небезпечних для життя людини продуктів харчування на ринках і в магазинах... А у цей час Держспоживслужба, яка, власне, і була створена для боротьби з усіма цими проблемами і їх запобігання, кошмарить бізнес, що працює в відповідно до чинних в Україні (і не тільки) норм. Так, наприклад, одним ыз об'єктів пильної уваги Держспоживслужби за попереднього керівництва став один з провідних виробників м'яса птиці в Україні – "Комплекс Агромарс". Про те, як Держспоживслужба намагалася закрити компанії виходи на закордонні ринки і чим це все закінчилося – читайте далі.

Історія взаємин Держспоживслужби і "Агромарсу" - це довга низка перевірок і зауважень з накладанням штрафів і подальшим визнанням цих штрафів протизаконними у судах. І хоча всі суди компанія виграла – у суспільній свідомості подібна активність Держспоживслужби щодо конкретного виробника могла посіяти сумніви в тому, що його продукція – дійсно якісна. У суті претензій і реальному станы речей пропонуємо розібратися детальніше.

Суд перший: "екошкода" чи НП?

Держспоживслужба у особі Вишгородського райуправління відреагувала на скарги місцевих активістів з приводу того, що на земельній ділянці Комплексу Агромарс у селі Гаврилівка Вишгородського району Київської області розміщено багато падежу птиці, який вже почав розкладатися і виділяти неприємний запах. Заручившись усіма необхідними дозволами, чиновники вирушили на підприємство з перевіркою 21 листопада 2017 року. Факт неналежної поведінки з відходами виробництва підтвердився. І співробітники Держспоживслужби винесли припис, що зобов'язав Агромарс усунути порушення і вивезти мертву птицю до 5 грудня. Що Агромарс і зробив.

Однак незважаючи на це, ще до закінчення відведеного на усунення зауважень терміну, 29 листопада Держспоживслужба наклала на підприємство штраф. Його Агромарс оскаржив у суді.

І Київський окружний адміністративний суд, а після – і апеляційна інстанція - визнали: Держспоживслужба оштрафувала Агромарс незаконно. І не тільки через те, що штраф був виписаний до завершення строку, протягом якого підприємство зобов'язане було усунути наслідки порушень, а наступні перевірки державними експертними установами не зафіксували перевищень у воді і ґрунті небезпечних для здоров'я людей речовин – а й через те, що Держспоживслужба, пам'ятаючи про своє право приходити з перевіркою і виписувати штрафи, "забула" про свої ж обов'язки забезпечити вивезення загиблої птиці і допомогти підприємству утилізувати її на санветутильзаводах служби.

Так що апеляцію Госпродпотребслужба програла.

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Суд другий: штраф "заднім числом"

Як і у попередньому випадку, співробітники Київського регіонального управління Держспоживслужби прийшли з позаплановою перевіркою на виробництво "Комплексу Агромарс" і виявили ряд порушень. 14 червня 2018 року було винесено припис щодо усунення виявлених недоліків. 26 червня Агромарс відзвітував про усунення всіх порушень і підтвердив це документами. Після було проведено 5 експертиз і ще кілька позапланових перевірок, які зафіксували: всіх норм на підприємстві дотримуються. Незважаючи на це, 5 липня 2018 року Держспоживслужба виписала Агромарсу штраф на загальну суму понад 70 тисяч гривень.

Агромарс оскаржив постанову про штраф у суді – і переміг: Окружний адміністративний суд міста Києва 24 грудня 2018-го визнав дії Держспоживслужби протиправними, вказавши, що виявивши порушення, чиновники повинні були звернутися до суду, а не накладати штраф за те, що вже було виправлено . Пізніше, вже 28 березня 2019 року, аргументи підприємства і рішення суду першої інстанції визнав слушними і Шостий апеляційний адміністративний суд.

Суд третій: 90 тисяч для чиновників

22 червня 2018 року на території птахофабрик Агромарсу були виявлені неутилізовані тушки загиблої птиці. До 12 липня перевіряючі від Держспоживслужби зобов'язали підприємство їх прибрати, а до 19-го – встановити належним чином марковані контейнери для таких відходів на всіх птахофермах. Утилізацію тушок Агромарс частково проводив у власному цеху з виробництва міндобрив, частково – у рамках укладеного договору на державному Укрветсанзаводі, точніше, його Сквирській і Тульчинській філіях. 5 липня підприємство відзвітувало про виконання вимог перед Держспоживслужбою. А 12 липня ще раз підтвердило усунення порушень листом.

Але незважаючи на це, Держспоживслужба, навіть не дочекавшись закінчення відведеного нею ж терміну на усунення порушень, 3 липня оштрафувала Агромарс на 89 352 грн. Компанія знову оскаржила цей штраф в суді – і знову виграла першу інстанцію і апеляцію.

Знак якості

Численні спроби Держспоживслужби виставити "Комплекс Агромарс" злісним порушником і виробником неякісного товару повністю спростовуються міжнародним центром сертифікації Bureau Veritas зі штаб-квартирою у Франції. Авторитетній думці цієї організації довіряють у всьому світі. При цьому, саме їх сертифікати є обов'язковою умовою для виходу на арабські ринки: більшість покупців в арабських країнах не працюють з постачальниками продуктів, якщо у них немає "знаку якості" від французького центру сертифікації.

При цьому, купити сертифікат у Bureau Veritas – неможливо: французи дуже дбайливо ставляться до заробленого протягом багатьох років авторитету і бездоганної репутації цього центру сертифікації.

Авторитетна міжнародна організація вперше підтвердила повну відповідність виробництва на "Комплексі Агромарс" і високу якість продукції, що випускається під ТМ "Гаврилівські курчата", ще у квітні 2013 року, видавши два сертифікати, визнаних у всьому світі. І щороку контролювала відповідність виробництва і продукції на протязі всіх 5 років дії сертифікатів.

На початку травня 2019-го, незважаючи на всі перипетії стосунків компанії з Держспоживслужбою, Bureau Veritas після складної і ретельної перевірки безлічі параметрів на відповідність стандартам якості, продовжила сертифікацію "Комплексу Агромарс". Що, безумовно, є для цього виробника найкращою рекомендацією.

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