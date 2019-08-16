"Штормить" туристами: блогер показала "пік сезону" у вкраденому Криму

У мережі з'явилися нові фото напівпорожніх пляжів анексованого Росією українського Криму.
Відповідними знімками, зробленими в курортному Гурфузі та Щолкіно, на своїй сторінці у Twitter поділилася блогер з ніком RoksolanaToday&Крым.
"Середина серпня. Пікові піки високого сезону... Максимально багато туристів", – з іронією написала вона в своїх постах.
Ілюстрація. Пляжі Криму
Скріншот
"Просто штормить", – відповіли їй у коментарях.
Пляж Татарка в Щолкіно
twitter.com/KrimRt
Пляж Татарка в Щолкіно
twitter.com/KrimRt
Гурфуз
twitter.com/KrimRt
Гурфуз
twitter.com/KrimRt
Гурфуз
twitter.com/KrimRt
Гурфуз
twitter.com/KrimRt
Гурфуз
twitter.com/KrimRt
Гурфуз
twitter.com/KrimRt
Гурзуф- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) August 16, 2019
Серпень
максимально багато туристів pic.twitter.com/msDZdCv1Sf
Гурзуф- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) August 16, 2019
середина серпня
Пікові піки високого сезону pic.twitter.com/Foi3LTsc9l
Татарка- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) August 16, 2019
Біліє парус pic.twitter.com/wVZPkuGYBt
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму жорстко критикують громадян Російської Федерації, які вирішили переїхати на окупований півострів.
Раніше в Євпаторії показали "розпал сезону" – порожні пляжі, кафе і магазини. Аналогічна ситуація склалася і в Ялті. Незважаючи на високий сезон, людей у курортному місті майже немає.
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