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"Штормить" туристами: блогер показала "пік сезону" у вкраденому Криму

1.7т Читати матеріал російською

У мережі з'явилися нові фото напівпорожніх пляжів анексованого Росією українського Криму.

Відповідними знімками, зробленими в курортному Гурфузі та Щолкіно, на своїй сторінці у Twitter поділилася блогер з ніком RoksolanaToday&Крым.

"Середина серпня. Пікові піки високого сезону... Максимально багато туристів", – з іронією написала вона в своїх постах.

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Ілюстрація. Пляжі Криму

Ілюстрація. Пляжі Криму

Скріншот

"Просто штормить", – відповіли їй у коментарях.

Пляж Татарка в Щолкіно

Пляж Татарка в Щолкіно

twitter.com/KrimRt

Пляж Татарка в Щолкіно

Пляж Татарка в Щолкіно

twitter.com/KrimRt

Гурфуз

Гурфуз

twitter.com/KrimRt

Гурфуз

Гурфуз

twitter.com/KrimRt

Гурфуз

Гурфуз

twitter.com/KrimRt

Гурфуз

Гурфуз

twitter.com/KrimRt

Гурфуз

Гурфуз

twitter.com/KrimRt

Гурфуз

Гурфуз

twitter.com/KrimRt

"Штормить" туристами: блогер показала "пік сезону" у вкраденому Криму

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму жорстко критикують громадян Російської Федерації, які вирішили переїхати на окупований півострів.

Раніше в Євпаторії показали "розпал сезону" – порожні пляжі, кафе і магазини. Аналогічна ситуація склалася і в Ялті. Незважаючи на високий сезон, людей у курортному місті майже немає.

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт Літній відпочинок відпочинок
Місце
Україна
Теги
відпочінок Крим Новини Криму фотографии
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Ну дык мост жЫ развалиВся, лЕтаки падають, а як турЫстам прЫехать?
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