Колапс з транспортом і повалені дерева: опубліковані фото після шторму в Одесі

Сильний шквальний вітер за добу з 21 по 22 листопада вирвав у Одесі 18 дерев і зламав 6 великих гілок.
Тільки з ранку 22 листопада були повалені дерева на вулицях Радісною, Катерининської, Ак.Филатова, Вільямса, Генерала Петрова, на 7-й станції Фонтанської дороги, на проспекті Юрія Гагаріна та за багатьма іншими адресами. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства "Міськзелентрест" (щоб подивитися фотографії, доскрольте сторінку до кінця).
Шторм в Одесі повалив дерева
Сайт Одеської міськради
Станом на 15:00 близько 120 співробітників "Міськзелентресту" виконували роботи по розпилюванню та прибиранню дерев, що впали. У роботах задіяні 4 автовишки та 4 трактори.
Шторм в Одесі повалив дерева
Сайт Одеської міськради
Крім того, вдень через шквальний вітер на вул. Мельницькій у тролейбуса відірвався контактний провід і впав на проїжджаючу поруч маршрутку №168.
У зв'язку з подією одеські тролейбусні маршрути №3 та 14 тимчасово не працювали. Постраждалих при інциденті немає.
Одеська мерія звертається до одеситів і гостей міста з проханням не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач, а також обмежити перебування на вулиці – можливе подальше падіння дерев і обриви електричних кабелів.
Шторм в Одесі повалив дерева
Сайт Одеської міськради
Шторм в Одесі повалив дерева
Сайт Одеської міськради
Шторм в Одесі повалив дерева
Сайт Одеської міськради
Шторм в Одесі обірвав провід у тролейбуса
Думська
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі буря два дні трощила дерева, зривала дахи і ламала багатотонні білборди. Також в результаті шторму біля берегів Одеси потерпів корабельну аварію танкер з українським екіпажем: людей дивом вдалося врятувати.
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