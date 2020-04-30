Штаб ООС звинуватив Офіс генпрокурора в поширенні фейку щодо складів із боєприпасами

Озброєння і військова техніка, яку в Офісі генпрокурора назвали незаконною, обліковані ще два місяці тому і перебувають під охороною військовослужбовців.

Таку заяву оприлюднив штаб ООС у Facebook, закликавши пресслужби правоохоронних органів не поширювати чутки і не перекручувати факти.

gp.gov.ua

"Два місяці тому спільною комісією в складі представників Сил спеціальних операцій ЗСУ, військової контррозвідки Служби безпеки України та інших правоохоронних органів обліковано озброєння і техніка, що перебували на об'єкті, який прийнято під охорону", – йдеться у повідомленні.

У штабі уточнили, що на об'єкт за рішенням суду були допущені співробітники прокуратури і поліції, але в рамках іншого кримінального провадження.

"Заходи щодо встановлення приналежності озброєння і техніки Збройним силам України тривають. Цей об'єкт перебуває під охороною військових. Закликаємо представників пресслужб правоохоронних органів і журналістів перевіряти інформацію перед оприлюдненням, не допускати поширення чуток і перекручування фактів", – наголосили в штабі ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Донецькій і Дніпропетровській областях на території колишніх міського клубу і дитячого табору знайшли величезні склади військової техніки, зброї, боєприпасів і вибухових речовин. В Офісі генпрокурора відзначили, що походження зброї і причетні особи будуть встановлюватися слідством.