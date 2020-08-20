Штаб ООС зафіксував збройну провокацію біля Авдіївки

Збройні формування Росії 20 серпня один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

В районі Авдіївки противник застосував крупнокаліберний кулемет, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

"Озброєна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров'ю наших захисників, тому військовослужбовці Об'єднаних сил не відкривали вогонь у відповідь", – йдеться в повідомленні.

У штабі уточнили, що загалом ситуація зоні проведення ООС залишається контрольованою.

З початку доби на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.

Facebook штабу ООС

Facebook штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом діб 19 серпня ЗСУ зафіксували три випадки порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ на Донбасі. Обстріли велися зі стрілецької зброї.

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