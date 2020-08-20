Штаб ООС зафіксував збройну провокацію біля Авдіївки

Штаб ООС зафіксував збройну провокацію на Донбасі. Фото 112.ua.
Збройні формування Росії 20 серпня один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.
В районі Авдіївки противник застосував крупнокаліберний кулемет, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.
"Озброєна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров'ю наших захисників, тому військовослужбовці Об'єднаних сил не відкривали вогонь у відповідь", – йдеться в повідомленні.
У штабі уточнили, що загалом ситуація зоні проведення ООС залишається контрольованою.
З початку доби на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.
Facebook штабу ООС
Facebook штабу ООС
Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом діб 19 серпня ЗСУ зафіксували три випадки порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ на Донбасі. Обстріли велися зі стрілецької зброї.
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