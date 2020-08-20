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Штаб ООС зафіксував збройну провокацію біля Авдіївки

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Розслідування
1,4 т.
Штаб ООС зафіксував збройну провокацію на Донбасі

Штаб ООС зафіксував збройну провокацію на Донбасі. Фото 112.ua.

Збройні формування Росії 20 серпня один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

В районі Авдіївки противник застосував крупнокаліберний кулемет, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

"Озброєна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров'ю наших захисників, тому військовослужбовці Об'єднаних сил не відкривали вогонь у відповідь", – йдеться в повідомленні.

У штабі уточнили, що загалом ситуація зоні проведення ООС залишається контрольованою.

З початку доби на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.

Facebook штабу ООС

Facebook штабу ООС

Facebook штабу ООС

Facebook штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом діб 19 серпня ЗСУ зафіксували три випадки порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ на Донбасі. Обстріли велися зі стрілецької зброї.

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