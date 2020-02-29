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Штаб ООС: в лютому на Донбасі загинули 38 терористів "Л/ДНР", ще 44 поранені

11.2т
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Російсько-окупаційні війська понесли величезні втрати на Донбасі в лютому: 38 вбитих і 44 поранених.

Про це повідомив штаб операції Об'єднаних сил в Facebook ввечері в суботу, 29 лютого.

"У разі загрози життю та здоров’ю наших воїнів, при спробах захоплення територій, прориву ворожих розвідувально-диверсійних чи штурмових груп військовослужбовці Об’єднаних сил завжди дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику", – попередили в ООС терористів.

За підтвердженими даними, втрати російсько-окупаційних військ протягом лютого 2020 року склали:

  • безповоротними – 38 осіб;

  • пораненими та травмованими – 44 особи;

  • озброєння та військової техніки – 5 одиниць, зокрема, пошкоджено одну станцію РЕБ.

"Об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання щодо відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", – сказано в повідомленні.

Карта ООС за 29 лютого

Карта ООС за 29 лютого

Міноборони

Як писав OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" напередодні підло обстріляли позиції українських військовослужбовців біля КПВВ "Мар'їнка". Окупанти вели обстріл саме тоді, коли лінію розмежування перетинала значна кількість цивільних осіб. У ЗСУ є поранені.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"...штаб операции Объединенных сил в Facebook...". Отражает всю суть этой недостраны. Х...хлы- они такие забавные.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
На место каждого yбитого всушными карателями героя встанут двое новых. Слава Донбассу!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Интересно, кто читает испражнения ccыкуна Штефанны, кроме диванных укропочиков?))))))))
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2
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Смирнов Сергей
Смирнов Сергей
Великий Кормчий, так ты, дятел, и читаешь
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