Російсько-окупаційні війська понесли величезні втрати на Донбасі в лютому: 38 вбитих і 44 поранених.

Про це повідомив штаб операції Об'єднаних сил в Facebook ввечері в суботу, 29 лютого.

"У разі загрози життю та здоров’ю наших воїнів, при спробах захоплення територій, прориву ворожих розвідувально-диверсійних чи штурмових груп військовослужбовці Об’єднаних сил завжди дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику", – попередили в ООС терористів.

За підтвердженими даними, втрати російсько-окупаційних військ протягом лютого 2020 року склали:

безповоротними – 38 осіб;

пораненими та травмованими – 44 особи;

озброєння та військової техніки – 5 одиниць, зокрема, пошкоджено одну станцію РЕБ.

"Об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання щодо відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", – сказано в повідомленні.

Карта ООС за 29 лютого Міноборони

Як писав OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" напередодні підло обстріляли позиції українських військовослужбовців біля КПВВ "Мар'їнка". Окупанти вели обстріл саме тоді, коли лінію розмежування перетинала значна кількість цивільних осіб. У ЗСУ є поранені.

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