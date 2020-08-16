Штаб ООС спростував фейк терористів про зрив перемир'я

В ОС заявили, що режим тиші зберігається. slovoidilo.ua

Станом на ранок 16 серпня ситуація в зоні Операції Об'єднаних сил повністю контролюється захисниками України. При цьому вони суворо дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Це спростовує розповсюджену терористами інформацію про те, що українські армійці нібито зірвали досягнуті раніше домовленості.

Як зазначається на сторінці штабу ООС у Facebook, 15 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Від початку поточної доби, 16 серпня, на усіх ділянках фронту також спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

"Наші захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки. Слава Україні!" – йдеться у повідомленні.

Тим часом офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) на своєму Telegram-каналі зазначив, що бойовики на Донбасі 15 серпня зазнали втрати однієї особи, втім вона було небойовою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

російські терористи "ЛНР" 15 серпня звинуватили Збройні сили України в снайперському обстрілі в районі населеного пункту Логвинове, в результаті якого нібито загинув один найманець окупантів.

Так зване представництво "ЛНР" у СЦКК заявило, що очікує від Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ "належної реакції".

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