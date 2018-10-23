Схоже на гру: експерт розкритикував ''офіційне'' відео розстрілу у Керчі

Відео, на якому студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков ходить по навчальному закладу і розстрілює людей, нагадує нарізку кадрів, автори якої намагаються сформувати у глядача певну точку зору.

На думку психолога Максима Жидка, опублікований у мережі ролик не можна вважати повною і правдоподібною картиною злочину, пише "Сегодня".

"Перш за все, перед нами нарізка кадрів, що зроблена кимось і передбачає певний погляд на ситуацію — щось вип'ячене, щось, навпаки, прибране. Точно можна сказати, що злочин було явно заздалегідь сплановано і він не був афектом", — вважає психолог.

Фахівець також наголосив, що поведінка самого стрільця видає не образ кілера або терориста, а, швидше за все, звичайного бунтівливого підлітка, який уявив себе героєм.

"Судячи з того, як рухається і тримає зброю стрілець, він явно уявляє себе певним героєм. Розстріл моніторів може бути розцінено і як зрив злості, і як бажання покрасуватися. Таке відчуття, що він у своїй уяві бачить себе героєм комп'ютерної гри чи бойовиком", — додав Жидко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі активно засуджують теракт у Керчі. Користувачі регулярно знаходять нестиковки і припускають, що Росляков став такою самою жертвою, як і інші студенти.