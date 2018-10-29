''Сховався у шафі'': Бродський розкрив важливу деталь справи Гонгадзе

Сенсаційні плівки Мельниченка, які викрили причетність другого президента України Леоніда Кучми до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, з'явилися завдяки тому, що екс-майор Управління державної охорони Микола Мельниченко вирішив показово сховатися у шафі в кабінеті тодішнього глави держави.

Так він хотів продемонструвати недосконалість системи безпеки на робочому місці президента, однак, коли почув шокуючі деталі переговорів Кучми з його соратниками, вирішив таємно записати компромати. Про це розповів голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський в інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову.

"Я не захищаю його, він зробив багато помилок, дуже багато, але він мені розповідав, як почав записувати... Він каже: "Я працював в охороні у Кучми і відповідав саме за цю систему — щоб не записували". А тоді це було все примітивно. І він написав начальнику СБУ, що потрібно поміняти всю систему, що хтось може просто сховатися у кабінеті Кучми і його вбити, тобто все потрібно міняти. "Вони, — каже, — мене не слухали, я вирішив показово сховатися у шафі. Те, що я там почув... Я хотів вийти із шафи і застрелити його та Волкова (Олександра, помічника Кучми. — Ред.)", — зазначив він.

За словами Бродського, Мельниченко стверджував, що ледь не з'їхав із глузду, коли почув холоднокровні плани Кучми, і вирішив записати їх усі на аудіоносії. Саме так і з'явилася скандальна плівка із розмовою про майбутнє вбивство Гонгадзе. Крім того, Мельниченку вдалося зафіксувати переговори другого президента щодо фальсифікації виборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайло Бродський також розповів, що Кучма та екс-міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко після вбивства Гонгадзе збиралися усунути його самого. Приводом для розправи, яку вони планували, була фінансова підтримка Бродським діяльності Гонгадзе.