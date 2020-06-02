Сховалися за дітьми та жінками: російські війська підло атакували захисників України

Російсько-окупаційні війська підло ударили по бійцях ЗСУ в Донецькій області, сховавшись за спинами мирного населення.

Як ідеться у зведенні штабу ООС, терористи обстріляли позиції українських військових із житлових кварталів населених пунктів.

Зокрема, агресор вів вогонь із північної частини села Новоласпа, звідки випустив 13 мін 82-го калібру. Водночас, розмістивши поруч із будинками мирних жителів Староласпи 152 мм артилерійські системи, окупанти здійснили три постріли в бік захисників Старогнатівки.

"Так збройні формування РФ, сховавшись за спинами дітей і жінок, вкотре продемонстрували своє істинне окупаційне обличчя.

Наголошуємо, що Об’єднані сили ніколи не вели, не ведуть і не будуть вести вогонь по будинках мирних жителів та цивільній інфраструктурі. Така поведінка притаманна виключно окупаційним військам", – йдеться у повідомленні.

Також терористи розмістили міномети калібру 82 мм на кордоні ділянки розведення №3 "Петрівське" й обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Богданівки.

"Загарбники, без сумнівів, мали на меті примусити наших захисників відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських військовослужбовців у порушенні існуючих домовленостей.

Цілком очевидно, що такі підступні дії збройні формування РФ свідомо здійснюють напередодні робочої зустрічі Тристоронньої контактної групи з метою дискредитації Збройних Сил України. Об’єднані сили на провокації не піддалися, вогонь у відповідь не відкривали", – наголосили у штабі ООС.

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Карта ООС, 2 червня Міноборони

Як писав OBOZREVATEL, 2 червня російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранивши одного українського військовослужбовця. Крім забороненої зброї, вони також підключили снайперів.

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