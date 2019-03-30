Шостий рік окупації: у мережі показали жалісливі фото з Криму

В анексованому Криму за п'ять років окупації місцева влада незаконно посадили за ґрати величезну кількість людей, найчастіше це були кримські татари. Їхні родичі влаштували в мережі флешмоб, щоб звернути увагу на цю проблему.

Знімки показала в своєму Twitter блогер "RoksolanaToday & Крим". Відзначається, що 166 дітей на вкраденому півострові ростуть без батька.

У своїх посланнях родичі вимагають повернути додому тих, хто незаконно потрапив до в'язниці.

Twitter "RoksolanaToday & Крим"

Twitter "RoksolanaToday & Крим"

Twitter "RoksolanaToday & Крим"

Крим, шостий рік окупації

діти-заручники окупанта ...

хто допоможе малявка, що ВЖЕ винна з точки зору країни -оккупанта?

І вже покарана? pic.twitter.com/GCAh58Sbtn - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 30 березня 2019 р

Крим

шостий рік в окупації

166 дітей без батьків ...

проголосуйте так, що б у них був шанс побачити скоріше тата pic.twitter.com/u7ojyzNskr - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 30 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму затримали ялтинського журналіста Євгена Гайворонського, який закликав рятувати півострів від окупації.

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