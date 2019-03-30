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Шостий рік окупації: у мережі показали жалісливі фото з Криму

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В анексованому Криму за п'ять років окупації місцева влада незаконно посадили за ґрати величезну кількість людей, найчастіше це були кримські татари. Їхні родичі влаштували в мережі флешмоб, щоб звернути увагу на цю проблему.

Знімки показала в своєму Twitter блогер "RoksolanaToday & Крим". Відзначається, що 166 дітей на вкраденому півострові ростуть без батька.

У своїх посланнях родичі вимагають повернути додому тих, хто незаконно потрапив до в'язниці.

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Шостий рік окупації: у мережі показали жалісливі фото з Криму

Twitter "RoksolanaToday & Крим"

Шостий рік окупації: у мережі показали жалісливі фото з Криму

Twitter "RoksolanaToday & Крим"

Шостий рік окупації: у мережі показали жалісливі фото з Криму

Twitter "RoksolanaToday & Крим"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму затримали ялтинського журналіста Євгена Гайворонського, який закликав рятувати півострів від окупації.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
папаша состоял в террористической организации? значит будет сидеть!
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andrei andrei
andrei andrei
Белые каски поработали?:-)
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Северг Олег
Северг Олег
Душераздерающе.... хотя нет. Наплевать.
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