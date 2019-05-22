Шостий рік "громадянської війни": в Донецьку відкрили пам'ятник вбивці українців із Росії. Фотофакт

В окупованому Донецьку в парку ім. Ленінського комсомолу відкрили пам'ятник російському "польовому командиру" Олегу Мамієву на прізвисько Мамай.

На церемонії відкриття бронзового бюста був присутній ватажок незаконних формувань "ДНР" Денис Пушилін, який заявив, що в майбутньому в парку з'явиться "алея героїв".

"У Донецьку відкрили пам'ятник російському польовому командиру Мамаю, який приїхав із Росії вбивати українців у 2014 році, а в 2018-му загинув під Авдіївкою і був похований у Владикавказі. Йшов шостий рік "громадянської війни", — відреагував на подію журналіст і блогер Денис Казанський.

Олег Мамієв

Восточный вариант

Восточный вариант

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олег Мамієв, будучи громадянином Російської Федерації, приїхав воювати в Україну в 2014 році. У "ДНР" він очолював так званий батальйон "П'ятнашка". Мамієва ліквідували 17 травня 2018 року, він отримав смертельне поранення в голову під Авдіївкою, був похований у Владикавказі (Росія).

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