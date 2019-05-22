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Шостий рік "громадянської війни": в Донецьку відкрили пам'ятник вбивці українців із Росії. Фотофакт

7.5тЧитати матеріал російською

В окупованому Донецьку в парку ім. Ленінського комсомолу відкрили пам'ятник російському "польовому командиру" Олегу Мамієву на прізвисько Мамай.

На церемонії відкриття бронзового бюста був присутній ватажок незаконних формувань "ДНР" Денис Пушилін, який заявив, що в майбутньому в парку з'явиться "алея героїв".

"У Донецьку відкрили пам'ятник російському польовому командиру Мамаю, який приїхав із Росії вбивати українців у 2014 році, а в 2018-му загинув під Авдіївкою і був похований у Владикавказі. Йшов шостий рік "громадянської війни", — відреагував на подію журналіст і блогер Денис Казанський.

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Олег Мамієв

Олег Мамієв

Шостий рік "громадянської війни": в Донецьку відкрили пам'ятник вбивці українців із Росії. Фотофакт

Восточный вариант

Шостий рік "громадянської війни": в Донецьку відкрили пам'ятник вбивці українців із Росії. Фотофакт

Восточный вариант

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олег Мамієв, будучи громадянином Російської Федерації, приїхав воювати в Україну в 2014 році. У "ДНР" він очолював так званий батальйон "П'ятнашка". Мамієва ліквідували 17 травня 2018 року, він отримав смертельне поранення в голову під Авдіївкою, був похований у Владикавказі (Росія).

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Денис Казанський
Місце
УкраїнаДонецьк
Теги
ДНРНовини ДНРтерористи "ДНР"
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Не "убийце украинцев", а защитнику Донбасса и уничтожителю карателей.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Слава воинам-интернационалистам, помогающим защищать демократию и права человека! И память о героях хранят не только на Донбассе. Вот в Испании в городе Фуэнлабрада недавно состоялось торжественное открытие памятника воину-интернационалисту, активному участнику гражданской войны в Испании 1936-1939 годов, генерал-полковнику, Герою Советского Союза Хаджи-Умару Джиоровичу Мамсурову (одному из прототипов романа Хемингуэя "По ком звонит колокол").
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Комарик Ой що ж то за шум учинився? Що Комарик до повстанців зголосився. Зголосився комар до повстанців. Щоби бити москалів-голодранців. Щоби бити москалів, ще й німоту – Щоб не було на Вкраїні той гидоти. Примостився наш комар на дубочку. Прикріпив скоростріл на листочку. Та зірвалася нараз шура-бура. Вона того комарика з дуба здула. Як упав же наш комар на помості – Поламав москалю ребра й кості. Поховали москаля не по людськи – Видно руки, видно ноги, видно пупці. Поховали москаля, як собаку – Видно руки, видно ноги, видно... спину. Поховали москаля край дороги – Видно руки, видно ноги, видно роги. Поховали москаля у куфайці – Видно руки, видно ноги, видно... пальці. Поховали москаля, мов буржуя – Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!
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