Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Схопився за бік і впав: з'явилося відео збройних розборок на курорті України

9.8т Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео з моментом збройного конфлікту в Кирилівці, в якому штрикнули ножем випадкового перехожого.

Ролик з'явився в розпорядженні сайту "Актуально". На ньому видно, як до розважального закладу заходять нападники, пізніше за ними - постраждалі.

Конфлікт в Кирилівці

Конфлікт в Кирилівці

скріншот

Через якийсь час, в об'єктив камер знову потрапляє один з відпочивальників, який отримав ножове поранення. Він, хитаючись і тримаючись за бік, виходить з кафе і майже відразу падає на землю. Водночас, як видно на відео, ніхто з тих, хто проходить повз, не допоміг лежачій людині.

Нагадаємо, 3 серпня в Кирилівці виник конфлікт між двома групами відпочивальників із сусідньої, Дніпропетровської області. Цей конфлікт переріс у бійку з використанням зброї. Інцидент трапився вранці біля популярного пляжного комплексу "Pelican".

Випадковою жертвою бійки став постоялець одного з готелів, який відпочивав в Кирилівці з сім'єю – йому нанесли ножове поранення в область грудей. Його родич, який намагався захистити потерпілого, також отримав поранення, але відносно легкі.

Також нещодавно до редакції OBOZREVATEL звернулися стурбовані мешканці Кирилівки. Вони повідомили шокуючі факти про те, що відбувається в курортному селищі і про їхнього сільського голову Івана Малєєва.

Незважаючи на величезну кількість відпочивальників (тільки у 2018 році у Кирилівку приїхало 1,5 млн туристів) у населеного пункту - маса проблем. Зокрема, немає централізованого водопостачання та каналізації, стоки баз відпочинку і різних пансіонатів потрапляють безпосередньо в море.

Новини
П'яні розваги мажорок на українському курорті обурили мережу: опубліковано відео

Тут процвітає стихійна торгівля і незаконна діяльність з надання різного роду розважальних послуг. У селищі лише одна карета швидкої допомоги, яка іноді не встигає доїхати до того, кому така допомога необхідна.

"Кожен підприємець, який бажає займатися бізнесом, повинен заплатити данину місцевій владі. Збір данини контролюється особисто Малєєвим. Наприклад: торгівля вином - 3 тисячі гривень, кіоск з шаурмою - 6 тис. грн, торгівля шашликом - 40 тисяч гривень і т. д." - повідомив нам місцевий житель на умовах анонімності.

Також він додав, що місцева влада не тільки займається поборами і розводить антисанітарію, а й допускає злочинну халатність, яка призводить до загибелі людей.

"Протягом багатьох років рятувальні станції продавалися або здавалися в оренду. Через це гинули люди. Причому деяких вдавалося діставати з води, але через відсутність професійних рятувальників, вони вмирали прямо на очах відпочивальників", - розповіли нам.

Новини
Популярний курорт України атакували медузи: з'явилися нові фото

Відзначимо, що глава сільради Кирилівки Малєєв вже потрапляв в поле зору правоохоронців. У 2016 році у нього проводила обшуки прокуратура, однак, за твердженням місцевих бізнесменів, він знову вийшов сухим з води.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кирилівці в басейні поряд з водною гіркою потонула 3-річна дитина. Через три дні сталася нова НП - підліток впав з "банана" і отримав перелом шийного відділу хребта.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна
Теги
конфлікт видео
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
38
7
Смішно
2
Цікаво
26
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А в Крыму...тихо спокойно..безопасно Кстати а что это за деревня...Кириловка???
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Movsesyan Lora
Movsesyan Lora
Сироткин Андрюха, Реклама при загрузке сайта достала. Можно немного заработать, пока сидишь пьёшь кофе. Примерно до 2 дол в неделю. Один раз зарегился, но копеечка лишняя не помешает. Не бог весть какие деньги, но всё же… globus-inter.com/ru/land/people?invite=6309056
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Да фигня всё это, лучше переживайте за российских либералов...
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel