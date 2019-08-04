Схопився за бік і впав: з'явилося відео збройних розборок на курорті України

У мережі з'явилося відео з моментом збройного конфлікту в Кирилівці, в якому штрикнули ножем випадкового перехожого.

Ролик з'явився в розпорядженні сайту "Актуально". На ньому видно, як до розважального закладу заходять нападники, пізніше за ними - постраждалі.

Конфлікт в Кирилівці скріншот

Через якийсь час, в об'єктив камер знову потрапляє один з відпочивальників, який отримав ножове поранення. Він, хитаючись і тримаючись за бік, виходить з кафе і майже відразу падає на землю. Водночас, як видно на відео, ніхто з тих, хто проходить повз, не допоміг лежачій людині.

Нагадаємо, 3 серпня в Кирилівці виник конфлікт між двома групами відпочивальників із сусідньої, Дніпропетровської області. Цей конфлікт переріс у бійку з використанням зброї. Інцидент трапився вранці біля популярного пляжного комплексу "Pelican".

Випадковою жертвою бійки став постоялець одного з готелів, який відпочивав в Кирилівці з сім'єю – йому нанесли ножове поранення в область грудей. Його родич, який намагався захистити потерпілого, також отримав поранення, але відносно легкі.

Також нещодавно до редакції OBOZREVATEL звернулися стурбовані мешканці Кирилівки. Вони повідомили шокуючі факти про те, що відбувається в курортному селищі і про їхнього сільського голову Івана Малєєва.

Незважаючи на величезну кількість відпочивальників (тільки у 2018 році у Кирилівку приїхало 1,5 млн туристів) у населеного пункту - маса проблем. Зокрема, немає централізованого водопостачання та каналізації, стоки баз відпочинку і різних пансіонатів потрапляють безпосередньо в море.

Тут процвітає стихійна торгівля і незаконна діяльність з надання різного роду розважальних послуг. У селищі лише одна карета швидкої допомоги, яка іноді не встигає доїхати до того, кому така допомога необхідна.

"Кожен підприємець, який бажає займатися бізнесом, повинен заплатити данину місцевій владі. Збір данини контролюється особисто Малєєвим. Наприклад: торгівля вином - 3 тисячі гривень, кіоск з шаурмою - 6 тис. грн, торгівля шашликом - 40 тисяч гривень і т. д." - повідомив нам місцевий житель на умовах анонімності.

Також він додав, що місцева влада не тільки займається поборами і розводить антисанітарію, а й допускає злочинну халатність, яка призводить до загибелі людей.

"Протягом багатьох років рятувальні станції продавалися або здавалися в оренду. Через це гинули люди. Причому деяких вдавалося діставати з води, але через відсутність професійних рятувальників, вони вмирали прямо на очах відпочивальників", - розповіли нам.

Відзначимо, що глава сільради Кирилівки Малєєв вже потрапляв в поле зору правоохоронців. У 2016 році у нього проводила обшуки прокуратура, однак, за твердженням місцевих бізнесменів, він знову вийшов сухим з води.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кирилівці в басейні поряд з водною гіркою потонула 3-річна дитина. Через три дні сталася нова НП - підліток впав з "банана" і отримав перелом шийного відділу хребта.

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