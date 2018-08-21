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Схопив дитину і спустив штани: на Буковині влаштували самосуд над маніяком-педофілом

7.8тЧитати новину російською

У населеному пункті Новоселиці Чернівецької області затримали серійного маніяка, на рахунку якого, за словами місцевих жителів, вже кілька спроб зґвалтування. Цього разу він намагався затягнути в кущі дитину.

Про це повідомив місцевий житель Олег Істратій на сторінці у Facebook, опублікувавши відео затримання підозрюваного і звернення до генерала Буковини. Чоловіка передали в поліцію, де підтвердили факт затримання.

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17 серпня чоловіка впіймали "на гарячому" активісти і місцеві жителі. Він був зі спущеними штанами.

У відділі комунікації ГУ Нацполіції у Чернівецькій області, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 152 КК (Зґвалтування).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Кривому Розі впіймали маніяка, який ґвалтував і вбивав дівчат.

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