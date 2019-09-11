"Схопила за шию і душила": на Черкащині чиновниці влаштували жорстку бійку. Відео конфлікту

У мерії міста Сміла Черкаської області влаштували бійку дві чиновниці – керуюча справами виконавчого комітету Людмила Осейко та керівник відділу звернень громадян Людмила Омельченко.

Інцидент стався в робочий час, повідомляється в сюжеті місцевого телеканалу "Сміла ТВ" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Виконуючий обов'язки міського голови Віктор Федоренко уточнив, що конфлікт між жінками спалахнув через неточність у документах. Спочатку Омельченко намагалася відібрати папери в Осейко. Їй це не вдалося, і вона почала душити свою колегу.

Скрін відео

У результаті він звільнив Омельченко з посади: "Жінка на жінку піднімає руку, застосовує силу, та ще й таку – схопила за шию і давила. За словами секретаря, Осейко почала кричати, хрипіти. Вона вискочила, а та почала її душити за дверима".

"Є двоє свідків, які це бачили і зараз дають пояснення поліції. Є відео з камер, де все зафіксовано. Я не думаю, що жінка повинна себе так вести, та ще й держслужбовець у робочий час", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в черкаській школі №29 учень розпилив газовий балончик, після чого 20 дітей були доставлені в лікарню.

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