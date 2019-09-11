Головна Новини
11 вересня • оновлено в 22:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Схопила за шию і душила": на Черкащині чиновниці влаштували жорстку бійку. Відео конфлікту

7.1т Читати матеріал російською

У мерії міста Сміла Черкаської області влаштували бійку дві чиновниці – керуюча справами виконавчого комітету Людмила Осейко та керівник відділу звернень громадян Людмила Омельченко.

Інцидент стався в робочий час, повідомляється в сюжеті місцевого телеканалу "Сміла ТВ" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Виконуючий обов'язки міського голови Віктор Федоренко уточнив, що конфлікт між жінками спалахнув через неточність у документах. Спочатку Омельченко намагалася відібрати папери в Осейко. Їй це не вдалося, і вона почала душити свою колегу.

Новини
У Києві жінки влаштували "бійку століття" у маршрутці: момент зняли на відео

"Схопила за шию і душила": на Черкащині чиновниці влаштували жорстку бійку. Відео конфлікту

Скрін відео

У результаті він звільнив Омельченко з посади: "Жінка на жінку піднімає руку, застосовує силу, та ще й таку – схопила за шию і давила. За словами секретаря, Осейко почала кричати, хрипіти. Вона вискочила, а та почала її душити за дверима".

"Є двоє свідків, які це бачили і зараз дають пояснення поліції. Є відео з камер, де все зафіксовано. Я не думаю, що жінка повинна себе так вести, та ще й держслужбовець у робочий час", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в черкаській школі №29 учень розпилив газовий балончик, після чого 20 дітей були доставлені в лікарню.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Черкаси
Теги
бійка видео конфлікт чиновники
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
17
23
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Тобто якість документів свідомо погіршиться з подачі керівника, бо єдина людина яка за щось вболівала вже звільнена?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Украинки - они такие.. ))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Штуцер Лёва, тому вчи українську. Воно і в загальному не завадить.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Правильно на роботе нельзя!после работы нужно было ее задушить
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel