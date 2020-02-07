Шокін сказав, чому Байден міг його отруїти

Ексгенпрокурор Віктор Шокін заявив, що не має ворогів, які могли б бути причетні до його отруєння, крім віцепрезидента США Джо Байдена.

Про свої припущення Шокін розповів "Українським новинам". Він підкреслив, що свого часу Байден підняв весь уряд США проти нього (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрана).

"У мене явних ворогів, яких би я знав, які мені б якось погрожували, немає. Вважаю, що пан Байден підняв усіх проти одного Шокіна... через справу Burisma. Він підняв усіх, як говорив Джон Керрі, і президента Обаму, всіх послів. Цікаво, що ніхто з них не говорив, що я корупціонер чи я щось там зробив, ніхто. Все було кулуарно", – повідомив Шокін.

Віктор Шокін розповів про Джо Байдена Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексдержсекретар США Джон Керрі заявив, що колишній генеральний прокурор Віктор Шокін повинен був покинути свою посаду, щоб "Україна вижила".

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