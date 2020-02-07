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8 лютого • оновлено в 07:51
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Шокін сказав, чому Байден міг його отруїти

2.6т
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Ексгенпрокурор Віктор Шокін заявив, що не має ворогів, які могли б бути причетні до його отруєння, крім віцепрезидента США Джо Байдена.

Про свої припущення Шокін розповів "Українським новинам". Він підкреслив, що свого часу Байден підняв весь уряд США проти нього (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрана).

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"У мене явних ворогів, яких би я знав, які мені б якось погрожували, немає. Вважаю, що пан Байден підняв усіх проти одного Шокіна... через справу Burisma. Він підняв усіх, як говорив Джон Керрі, і президента Обаму, всіх послів. Цікаво, що ніхто з них не говорив, що я корупціонер чи я щось там зробив, ніхто. Все було кулуарно", – повідомив Шокін.

Віктор Шокін розповів про Джо Байдена

Віктор Шокін розповів про Джо Байдена

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексдержсекретар США Джон Керрі заявив, що колишній генеральний прокурор Віктор Шокін повинен був покинути свою посаду, щоб "Україна вижила".

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Автор
Катерина Луговська
Особи
Джо Байден Віктор Шокін
Місце
Україна
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Рябков Анатолій
Рябков Анатолій
Старый маразматичный пердун,ну кому ты идиот был нужен, таких не травят, эту ртуть нужно было ведрами пить и все равно не отравился бы, мозгов ведь нету
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
В интервью,которое дал личный переводчик Байдена газете "Вашингтонский погост",его шеф вытратил не один ящик виски для этого,в результате чего в Шокина случился отёк мозга и цирроз печени.Теперь дедушку преследует ореол мученика,который никак не может взгромоздиться ему на голову,в виду постоянного шатания последней , со стороны в сторону.
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