Шокін двічі переживав клінічну смерть після отруєння
Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін заявив, що після отруєння ртуттю переніс дві клінічні смерті.
Своїм порятунком він зобов'язаний грецьким лікарям. Про це ексгенпрокурор розповів в інтерв'ю "Гордону".
"Перебуваючи в Греції, під час виходу з авто я просто впав і втратив свідомість. Коли отямився вже в реанімації, мені розповіли... Там були друзі-греки, які допомогли і врятували. І спасибі велике грецьким лікарям, які вчасно з'явилися. Ну, все було дуже вчасно. Мені сказали потім, що, якби це було в Києві, я б помер сто відсотків. Тому що двічі застосовували дефібрилятор. Двічі. Перший раз втратив свідомість – і стало серце", – згадує Шокін.
Водночас він підкреслив, що вдруге його серце зупинялося у кареті швидкої допомоги, буквально за кілометр чи півтора до госпіталю.
"Фактично, дві клінічні смерті. Але я не бачив ніякого тунелю... А потім – вісім діб у реанімації. Це такі дні були й ночі, які я ніколи не забуду. Мова грецька – нічого не розумієш. І що з тобою роблять, теж не розумієш. Ну, це було, м'яко кажучи, не дуже добре", – зізнався колишній генпрокурор.
Він підкреслив, що спочатку ніхто не знав, чим його отруїли. Після повернення в Україну йому ставало все гірше. Незабаром він вирішив знову поїхати до Європи. У клініці "Рудольфінерхаус" йому зробили великий аналіз, виявивши в організмі 9,7 мг/кг ртуті.
"Тобто в п'ять разів більше ртуті... Як сказали, взагалі ця доза смертельна. Де вона взялася у мене в організмі я не знаю", – підсумував Шокін.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Офіс генпрокурора закрив кримінальну справу про замах на колишнього генпрокурора Віктора Шокіна.