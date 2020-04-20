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20 квітня • оновлено в 13:32
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Шокін двічі переживав клінічну смерть після отруєння

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Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін заявив, що після отруєння ртуттю переніс дві клінічні смерті.

Своїм порятунком він зобов'язаний грецьким лікарям. Про це ексгенпрокурор розповів в інтерв'ю "Гордону".

"Перебуваючи в Греції, під час виходу з авто я просто впав і втратив свідомість. Коли отямився вже в реанімації, мені розповіли... Там були друзі-греки, які допомогли і врятували. І спасибі велике грецьким лікарям, які вчасно з'явилися. Ну, все було дуже вчасно. Мені сказали потім, що, якби це було в Києві, я б помер сто відсотків. Тому що двічі застосовували дефібрилятор. Двічі. Перший раз втратив свідомість – і стало серце", – згадує Шокін.

Віктор Шокін

Віктор Шокін

Водночас він підкреслив, що вдруге його серце зупинялося у кареті швидкої допомоги, буквально за кілометр чи півтора до госпіталю.

"Фактично, дві клінічні смерті. Але я не бачив ніякого тунелю... А потім – вісім діб у реанімації. Це такі дні були й ночі, які я ніколи не забуду. Мова грецька – нічого не розумієш. І що з тобою роблять, теж не розумієш. Ну, це було, м'яко кажучи, не дуже добре", – зізнався колишній генпрокурор.

Він підкреслив, що спочатку ніхто не знав, чим його отруїли. Після повернення в Україну йому ставало все гірше. Незабаром він вирішив знову поїхати до Європи. У клініці "Рудольфінерхаус" йому зробили великий аналіз, виявивши в організмі 9,7 мг/кг ртуті.

"Тобто в п'ять разів більше ртуті... Як сказали, взагалі ця доза смертельна. Де вона взялася у мене в організмі я не знаю", – підсумував Шокін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Офіс генпрокурора закрив кримінальну справу про замах на колишнього генпрокурора Віктора Шокіна.

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Автор
Марина Ліснічук
Особа
Віктор Шокін
Місце
Україна
Теги
порятунок смерть
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