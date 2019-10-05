"Сходив на концерт Кобзона": в мережі показали новий вантаж-200

У мережі з'явилися фото трьох ліквідованих на Донбасі терористів "Л/ДНР".

Про це в телеграм-каналі повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" із посиланням на сайт "Миротворець". Він опублікував фотографії бойовиків.

Першим став Каел "Хасан" Андрій, ліквідований іще 05.09.2019. "Сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів", – іронічно прокоментував Штефан.

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Відомо, що 47-річний терорист був родом із Краматорська, Донецької області. Був командиром групи 2-го загону спецназу розвідуправління Республіканської Гвардії ДНР.

Каел "Хасан" Андрій "Миротворець"

Сторінка в соцмережі Каела "Миротворець"

Каел "Хасан" Андрій "Миротворець"

Також 3 жовтня був ліквідований російський найманець Бабошин Анатолій Васильович, 1982 року народження. Родом із Брянська. Був бойовиком НВФ "Патріот" на території України.

Бабошин Анатолій Васильович "Миротворець"

Сторінка в соцмережі Бабошина "Миротворець"

"Миротворець"

"Миротворець"

2 жовтня "на концерт Кобзона сходив" Долженко Ігор Миколайович, 1972 року народження. Родом із Лисичанська, Луганської області. Був бойовиком НВФ.

Долженко Ігор Миколайович "Миротворець"

Telegram Анатолія Штефана

Сторінка в соцмережі Долженка Telegram Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анатолій Штефан повідомляв про ліквідацію ще двох терористів, які воювали на боці "Л/ДНР".

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