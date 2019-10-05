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6 жовтня • оновлено в 17:57
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"Сходив на концерт Кобзона": в мережі показали новий вантаж-200

8.2т Читати матеріал російською

У мережі з'явилися фото трьох ліквідованих на Донбасі терористів "Л/ДНР".

Про це в телеграм-каналі повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" із посиланням на сайт "Миротворець". Він опублікував фотографії бойовиків.

Першим став Каел "Хасан" Андрій, ліквідований іще 05.09.2019. "Сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів", – іронічно прокоментував Штефан.

Новини
"Малюк" все: на Донбасі ліквідували ватажка "ДНР". Фото

Вантаж 200

Вантаж 200

ТСН

Відомо, що 47-річний терорист був родом із Краматорська, Донецької області. Був командиром групи 2-го загону спецназу розвідуправління Республіканської Гвардії ДНР.

Каел "Хасан" Андрій

Каел "Хасан" Андрій

"Миротворець"

Сторінка в соцмережі Каела

Сторінка в соцмережі Каела

"Миротворець"

Каел "Хасан" Андрій

Каел "Хасан" Андрій

"Миротворець"

Також 3 жовтня був ліквідований російський найманець Бабошин Анатолій Васильович, 1982 року народження. Родом із Брянська. Був бойовиком НВФ "Патріот" на території України.

Бабошин Анатолій Васильович

Бабошин Анатолій Васильович

"Миротворець"

Сторінка в соцмережі Бабошина

Сторінка в соцмережі Бабошина

"Миротворець"

"Сходив на концерт Кобзона": в мережі показали новий вантаж-200

"Миротворець"

"Сходив на концерт Кобзона": в мережі показали новий вантаж-200

"Миротворець"

2 жовтня "на концерт Кобзона сходив" Долженко Ігор Миколайович, 1972 року народження. Родом із Лисичанська, Луганської області. Був бойовиком НВФ.

Долженко Ігор Миколайович

Долженко Ігор Миколайович

"Миротворець"

"Сходив на концерт Кобзона": в мережі показали новий вантаж-200

Telegram Анатолія Штефана

Сторінка в соцмережі Долженка

Сторінка в соцмережі Долженка

Telegram Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анатолій Штефан повідомляв про ліквідацію ще двох терористів, які воювали на боці "Л/ДНР".

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Особа
Анатолій Штефан
Тег
ООС
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Украинские защитники планомерно выбивают фашистскую мразь
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1
4
Русинов Алексей
Русинов Алексей
А ликвидированные укровояки куда сходили? На концерт Слипака?
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6
2
Русинов Алексей
Русинов Алексей
А ликвидированные укровояки, о которых обосратель каждый день строчит, куда *сходили"? На концерт Слипака?
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6
2

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