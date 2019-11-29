"Сходив на концерт Кобзона": на Донбасі ліквідували ще одного зрадника України

На Донбасі був ліквідований ще один терорист "Л/ДНР", який воював проти України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан ("Штірліц"). Він також опублікував знімки вбитого бойовика.

"Морозов Артем сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Все буде Україна й перемога за нами!" – написав український військовий.

На Донбасі ліквідували ще одного терориста "Л/ДНР" Telegram/Анатолій Штефан ("Штірліц")

Зазначається, що терорист загинув ще 26 листопада. Водночас обставини його смерті, додав Штефан, потребують уточнення.

Відомо, що 36-річний Морозов був родом із міста Сімферополь Автономної Республіки Крим.

Ліквідований терорист Артем Морозов Telegram/Анатолій Штефан ("Штірліц")

Ліквідований терорист Артем Морозов Telegram/Анатолій Штефан ("Штірліц")

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Росії пішов із життя терорист угруповання "ДНР" Дмитро Нестеренко ("Барс"). Він помер від серцевої недостатності в Сургуті.

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі українські захисники ліквідували терориста Олександра Миронюка. Він був членом угрупування "Привид".

У зоні проведення ООС на Донбасі ліквідовано двох терористів. Один бойовик був із окремого механізованого полку, другий – з окремої мотострілкової бригади.

16 листопада 2019 року ліквідували терориста угруповання "ДНР" Сергія Ніколаєнка.

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