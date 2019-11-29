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29 листопада • оновлено в 10:44
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"Сходив на концерт Кобзона": на Донбасі ліквідували ще одного зрадника України

3.8т
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На Донбасі був ліквідований ще один терорист "Л/ДНР", який воював проти України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан ("Штірліц"). Він також опублікував знімки вбитого бойовика.

"Морозов Артем сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Все буде Україна й перемога за нами!" – написав український військовий.

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На Донбасі ліквідували ще одного терориста "Л/ДНР"

На Донбасі ліквідували ще одного терориста "Л/ДНР"

Telegram/Анатолій Штефан ("Штірліц")

Зазначається, що терорист загинув ще 26 листопада. Водночас обставини його смерті, додав Штефан, потребують уточнення.

Відомо, що 36-річний Морозов був родом із міста Сімферополь Автономної Республіки Крим.

Ліквідований терорист Артем Морозов

Ліквідований терорист Артем Морозов

Telegram/Анатолій Штефан ("Штірліц")

Ліквідований терорист Артем Морозов

Ліквідований терорист Артем Морозов

Telegram/Анатолій Штефан ("Штірліц")

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Росії пішов із життя терорист угруповання "ДНР" Дмитро Нестеренко ("Барс"). Він помер від серцевої недостатності в Сургуті.

  • У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі українські захисники ліквідували терориста Олександра Миронюка. Він був членом угрупування "Привид".

  • У зоні проведення ООС на Донбасі ліквідовано двох терористів. Один бойовик був із окремого механізованого полку, другий – з окремої мотострілкової бригади.

  • 16 листопада 2019 року ліквідували терориста угруповання "ДНР" Сергія Ніколаєнка.

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Автор
Діна Баронова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Теги
Новини Донбасу терористи "ДНР"
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Кузьмин Вячеслав
Кузьмин Вячеслав
Настоящий сын своей земли! Не продался за печеньки и гнал в преисподню нацистскую сволоту! Мир твоему праху Герой!
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Кузьмин Вячеслав, сполна нахлебался русськаго мира. Подавился...
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Юг Руси
Юг Руси
Дырявого отовсюду гонят, так он теперь на Телеге обосновался. Дырявый "офицер" ...
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Здесь непонятно где лицо,а где рыло.
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