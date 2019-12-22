"Сходив на концерт Кобзона": на Донбасі ліквідували "Матроса"

У мережі з'явилася інформація про ліквідацію на Донбасі бойовика незаконних військових формувань Олександра Мельника, який використовував псевдонім "Саша Матрос".

Як повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан ("Штірліц"), терорист "сходив на концерт Кобзона", потрапивши в ДТП 21 грудня.

"21.12.19 Мельник "Матрос" Олександр сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. ДТП. Все буде Україна і перемога за нами!" – написав він, опублікувавши знімки загиблого бойовика.

Ліквідований Олександр Мельник Telegram Анатолій Штефан "Штірліц"

Відомо, що "Матрос" був родом із російської Воркути. Брав активну участь у проросійських мітингах навесні 2014 р.

На Донбасі ліквідували бойовика Олександра Мельника Telegram Анатолій Штефан "Штірліц"

На Донбасі ліквідували бойовика Олександра Мельника Telegram Анатолій Штефан "Штірліц"

На Донбасі ліквідували бойовика Олександра Мельника Telegram Анатолій Штефан "Штірліц"

Як повідомляв OBOZREVATEL, також раніше "Штірліц" повідомив у мережі про ліквідацію на Донбасі терориста "ДНР" – Олександра Дулатова. Він числився в "ДНР".

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