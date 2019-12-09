"Сходив на Кобзона за 200 рублів": на Донбасі знищено терориста "ДНР"

У мережі з'явилася інформація про ліквідацію чергового терориста "ДНР" – Олександра Дулатова, котрий воював на Донбасі проти України. Зрадник був родом із Донецької області і значився у списках сайту "Миротворець".
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан ("Штірліц"). За його словами, той "сходив на концерт Кобзона" ще 29 листопада.
"Квиток коштував 200 рублів. Все буде Україна і перемога за нами!" – написав він, а також опублікував знімки вбитого бойовика.
Ліквідований терорист "ДНР" Олександр Дулатов
Telegram/Анатолій Штефан
Відомо, що Дулатов Олександр Рашидович народився 17 травня 1991 року у Сніжному на Донеччині. За даними "Миротворця", він значився у невизнаному воєнізованому формуванні (3-ій БТГРГ) "ДНР".
На Донбасі знищено терориста "ДНР" Олександра Дулатова
Telegram/Анатолій Штефан
На Донбасі знищено терориста "ДНР" Олександра Дулатова
Telegram/Анатолій Штефан
Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ДНР" намагалися вторгнутися на позиції військових Операції Об'єднаних сил у районі Світлодарської дуги на Донбасі. Як зазначила пресслужба МВС України, нацгвардійці дали відсіч диверсантам.
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