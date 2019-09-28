"Сходили на концерт Кобзона": в мережі показали фото убитих на Донбасі терористів

Стало відомо про загибель ще двох терористів "Л/ДНР" на Донбасі, які зрадили Україну.

Про це в телеграм-каналі повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, опублікувавши фотографії бойовиків.

Перший з них, Леонід Сімутін, був ліквідований ще 13 квітня. Відомо, що 64-річний терорист був родом з Харківської області і воював на боці "ЛНР".

Леонід Сімутін соцмережі

Також 28 вересня був убитий снайпер "ДНР" Андрій Куцький. 39-річний бойовик з позивним "Скрипаль" був родом з Одеси, воював проти України з 2015 року

Андрій Куцький соцмережі

Андрій Куцький соцмережі

Андрій Куцький соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 27 вересня, терористи 24 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.

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