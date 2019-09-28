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29 вересня • оновлено в 14:09
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"Сходили на концерт Кобзона": в мережі показали фото убитих на Донбасі терористів

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Стало відомо про загибель ще двох терористів "Л/ДНР" на Донбасі, які зрадили Україну.

Про це в телеграм-каналі повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, опублікувавши фотографії бойовиків.

Перший з них, Леонід Сімутін, був ліквідований ще 13 квітня. Відомо, що 64-річний терорист був родом з Харківської області і воював на боці "ЛНР".

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Леонід Сімутін

Леонід Сімутін

соцмережі

"Сходили на концерт Кобзона": в мережі показали фото убитих на Донбасі терористів

Також 28 вересня був убитий снайпер "ДНР" Андрій Куцький. 39-річний бойовик з позивним "Скрипаль" був родом з Одеси, воював проти України з 2015 року

Андрій Куцький

Андрій Куцький

соцмережі

Андрій Куцький

Андрій Куцький

соцмережі

Андрій Куцький

Андрій Куцький

соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 27 вересня, терористи 24 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это не они предали Украину, это Украина их предала
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"Во время задержания сотрудниками СБУ по подозрению в шпионаже военнослужащая 24-го батальона «Айдар» с позывным «Стэлла», осуществила подрыв ручной гранаты. В результате подрыва девушка погибла, двое оперативников получили осколочные ранения», – заявил представитель оборонного ведомства ДНР.
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
если я понимаю дохнут что с одной стороны что с другой украинцы а где же помойный обоз россияне?
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