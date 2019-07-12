"Шмигав між крапельками": російський ведучий потрапив у "Миротворець" після скандального телемосту

Російського телеведучого Андрія Малахова внесли в базу даних українського волонтерського сайту "Миротворець".

Це сталося 12 липня, після того, як шоумен виступив у ролі ведучого на скандальному телемості "Надо поговорить", що транслювався на пропагандистському російському телеканалі "Россия 1".

"Свідома участь в інформаційно-пропагандистській провокації Росії (країна-агресор) – т.зв. "телеміст", – йдеться про росіянина на сторінці "Чистилища".

Андрій Малахов 24СМИ

Директор центру "Миротворець" Роман Зайцев на своїй сторінці у Facebook розповів, що Малахов отримав за участь в ефірі солідний гонорар.

"Ну привіт, Малахов. Ти довго тримався. Між крапельками шмигав цілих 5,5 років. Саме тому тебе відібрали кремлівські пропагандисти і планувальники цієї війни на роль ведучого. Знаємо, що пропозиція з їхнього боку була така, що ти не зміг відмовитися", – написав він.

Дані про російського ведучого в "Чистилищі" Скріншот

При цьому раніше Малахов записав відеозвернення до президента України Володимира Зеленського.

Пропагандист заявив, що під час телемосту нібито хотів розповісти, що саме росіяни читали, слухали, дивилися, носили та їли за ті п'ять років, поки не спілкувалися з українцями.

Нагадаємо, Андрій Малахов – російський тележурналіст, шоумен і продюсер. Він є головним редактором журналу StarHit, а також викладачем журналістики.

Росіянин веде кілька програм на пропагандистському російському телеканалі "Россия-1", зокрема, "Прямой эфир" і "Привет, Андрей!" До цього протягом 25 років він працював на "Первом канале".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".

Після підняття громадського резонансу телеканал повідомив про скасування телемосту. Згідно із заявою, це рішення ухвалено "через прямі погрози фізичною розправою на адресу каналу, журналістів і їх сімей".

Президент України Володимир Зеленський засудив ідею телемосту і закликав українців зберігати спокій і не піддаватися на провокації.

Також у Києві відбувся мітинг біля будівлі телеканалу NewsOne. В акції брали участь близько сотні людей. Деякі учасники підпалили фаєри і димові шашки, були чутні вибухи піротехніки.

Нацрада на позачерговому засіданні ухвалила почати перевірку телеканалу NewsOne на предмет державної зради.

10 липня Тарас Козак, який нібито володіє телеканалом NewsOne, сказав, що телеміст відбудеться.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!