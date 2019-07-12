Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Шмигав між крапельками": російський ведучий потрапив у "Миротворець" після скандального телемосту

4.5т Читати матеріал російською

Російського телеведучого Андрія Малахова внесли в базу даних українського волонтерського сайту "Миротворець".

Це сталося 12 липня, після того, як шоумен виступив у ролі ведучого на скандальному телемості "Надо поговорить", що транслювався на пропагандистському російському телеканалі "Россия 1".

"Свідома участь в інформаційно-пропагандистській провокації Росії (країна-агресор) – т.зв. "телеміст", – йдеться про росіянина на сторінці "Чистилища".

Новини
"Йде громадянська війна": українська актриса виступила на телемості пропагандистів

Андрій Малахов

Андрій Малахов

24СМИ

Директор центру "Миротворець" Роман Зайцев на своїй сторінці у Facebook розповів, що Малахов отримав за участь в ефірі солідний гонорар.

"Ну привіт, Малахов. Ти довго тримався. Між крапельками шмигав цілих 5,5 років. Саме тому тебе відібрали кремлівські пропагандисти і планувальники цієї війни на роль ведучого. Знаємо, що пропозиція з їхнього боку була така, що ти не зміг відмовитися", – написав він.

Дані про російського ведучого в "Чистилищі"

Дані про російського ведучого в "Чистилищі"

Скріншот

При цьому раніше Малахов записав відеозвернення до президента України Володимира Зеленського.

Пропагандист заявив, що під час телемосту нібито хотів розповісти, що саме росіяни читали, слухали, дивилися, носили та їли за ті п'ять років, поки не спілкувалися з українцями.

Нагадаємо, Андрій Малахов – російський тележурналіст, шоумен і продюсер. Він є головним редактором журналу StarHit, а також викладачем журналістики.

Росіянин веде кілька програм на пропагандистському російському телеканалі "Россия-1", зокрема, "Прямой эфир" і "Привет, Андрей!" До цього протягом 25 років він працював на "Первом канале".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропаганда Російсько-український конфлікт Телеміст із Росією
Особи
Андрій Малахов Роман Зайцев
Місце
Україна
Теги
пропаганда сайт Миротворець Росія телемост
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
6
10
Смішно
13
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Ведущих программ прогноза погоды забыли, а ведь они дают прогноз по Крыму.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Белый господин
Белый господин
Лично я, производил дефекацию на ваш миротворец. Увы.
Показати коментар повністю
Відповісти
5
1
Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Дерзайте, кacтpюли! #весьмир на смехотворец!
Показати коментар повністю
Відповісти
7
1
Виня Ксения
Виня Ксения
Mihailova Kristina, дура, как тебе живется без мозгов?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
4

Блоги / думки

ads pixel