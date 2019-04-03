"Шматки тіла випали з відходів": стали відомі деталі моторошної смерті під Миколаєвом

У поліції розповіли подробиці страшної знахідки — людських останків на сміттєвому полігоні під Миколаєвом.

В сюжеті ТСН повідомляється, на смітнику виявили останки трупа, фрагменти тіла буквально випадали зі свіжої купи відходів, яку привезли на вантажівці вночі.

Людські останки виявили дві жінки, які займалися сортуванням сміття.

"Вони розривали там купу, дивилися, що можна дістати з неї, і виявили ноги. Керівництву доповіли, керівництво викликало поліцію", — повідомила диспетчер полігону Лариса Малікова.

Уже потім поліція знайшла у купі сміття ще кілька фрагментів тіла. Вони встановили, що розчленований труп належить нещодавно убитій людині.

"За словами медексперта-фахівця, доба, не більше доби. Останки з великою ймовірністю належать жінці", — зазначив заступник начальника відділення національної поліції Миколаївського району Дмитро Рябіков.

Поліцейські знайшли водія, який привіз сміття з трупом.

"Встановлений водій сміттєвоза, який привіз саме цю купу, в якій були знайдені останки. З центрального району", — додав Рябіков.

Опитавши місцевих жителів, правоохоронці вже встановили особу загиблої — це літня жінка, жителька Миколаєва. Поліція вже навіть затримала підозрюваного у вбивстві і зараз з'ясовує, де шукати інші останки тіла.

До пошуків крім кінологів з собаками залучили бездомних, які часто розбирають завали сміття.

На сміттєвому полігоні знайшли останки трупа

На сміттєвому полігоні знайшли останки трупа

На сміттєвому полігоні знайшли останки трупа

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 квітня у Миколаєві на міському сміттєвому полігоні виявили розчленовані частини тіла жінки.

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